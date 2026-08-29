Tại sao nhiều nghiên cứu cho rằng bố nuôi dạy con thông minh hơn mẹ? Đọc bài viết này, bạn sẽ tìm ra điềm mấu chốt!

Từ khi con gái chập chững biết đi, anh Vương (Nam Kinh, Trung Quốc) đã thích kéo con chơi trò “bay lượn trên không” và “trượt drift trên sàn”. Nhà cửa ngày nào cũng ầm ĩ, náo loạn khiến vợ anh từng nghĩ chồng là “mối nguy hiểm lớn nhất” trong nhà. Thế nhưng, bác sĩ lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn trái ngược: Cách chăm con có phần “hoang dã” này thực chất là bài tập “giảm mẫn cảm” cho hệ thần kinh của trẻ, giúp kích thích hệ tiền đình phát triển và khiến lượng hormone gây căng thẳng tăng chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa khi gặp khó khăn.

Loạt bằng chứng khoa học: Con gần gũi bố, chỉ số IQ càng vượt trội

Đằng sau lời bác sĩ là hàng loạt số liệu nghiên cứu vững chắc:

Trung tâm Phát triển Trẻ em thuộc Đại học Yale: Nghiên cứu theo dõi hơn 2.000 gia đình trong suốt 15 năm, thực hiện các bài kiểm tra IQ chuẩn hóa khi trẻ 3, 7 và 12 tuổi. Kết quả cho thấy, những đứa trẻ nhận được hơn 1,5 giờ đồng hành chất lượng cao mỗi ngày từ người cha có điểm IQ tổng hợp cao hơn 7 đến 11 điểm so với trẻ chỉ do mẹ đơn độc chăm sóc. Ba phương diện có khoảng cách lớn nhất gồm: trí tưởng tượng không gian, tư duy toán học/logic và năng lực tự giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa

Khảo sát hơn 11.000 người sinh năm 1958 và theo dõi thời gian họ ở bên cha. Kết luận công bố trên tạp chí Evolution and Human Behavior chỉ ra rằng: Trẻ càng dành nhiều thời gian bên cha thì IQ càng cao, và ảnh hưởng này kéo dài đến tận năm 42 tuổi.

- Đại học Cambridge kết hợp Đại học Sư phạm Bắc Kinh: Nghiên cứu hình ảnh não bộ trẻ 0 - 6 tuổi phát hiện những đứa trẻ thường xuyên tương tác với bố có mật độ chất xám ở vỏ não trước trán cao hơn rõ rệt. Đây là vùng não chịu trách nhiệm phán đoán logic, ra quyết định độc lập và tư duy bậc cao. Khi bố đồng hành chất lượng trên 2 giờ mỗi ngày, tốc độ phát triển vùng não này của trẻ có thể nhanh hơn 15% với mạng lưới liên kết tế bào thần kinh dày đặc hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Cũng từng đưa ra kết luận rằng trẻ ở bên cha trên 2 giờ mỗi ngày sẽ có chỉ số IQ cao hơn.

- Thí nghiệm trên động vật: Các nhà khoa học nghiên cứu loài chuột Degu (có tập tính xã hội gần giống con người) và nhận thấy: Não bộ của chuột con chỉ phát triển hoàn thiện khi có chuột bố ở trong tổ. Nếu cách ly chuột bố ngay sau sinh, số lượng khớp thần kinh dẫn truyền thông tin ở hai vùng não của chuột con sẽ giảm mạnh.

Mẹ bao bọc, bố thả lỏng: Hai phương pháp tạo nên hai tương lai tư duy

Tất cả nghiên cứu đều chỉ về một điểm: Cách chăm con của cha và mẹ hoàn toàn khác nhau.

Mẹ đưa con ra ngoài thường nắm chặt tay, không cho leo cao, không cho nghịch đất vì sợ bẩn và va chạm. Bố dẫn con đi chơi lại sẵn sàng cùng leo dốc, tháo tung đồ chơi, ra đồng bắt sâu. Khi trò chuyện, mẹ thường xoay quanh cảm xúc, dạy sự thấu hiểu và đồng cảm; bố lại thích cùng chơi xếp hình, trò chơi con số, gặp vấn đề không cho ngay đáp án mà từng bước dẫn dắt con tự nghĩ. Con ngã, mẹ xót xa đỡ dậy ngay; bố phần lớn đứng bên cạnh quan sát, đợi con tự đứng lên.

Những khác biệt nhỏ bé này tích lũy ngày qua ngày sẽ tạo nên khoảng cách lớn:

- Đứa trẻ quen được "mớm" sẵn đáp án: Không biết chữ nào là được chỉ ngay, làm sai bài thì người lớn sửa hộ, đồ chơi khó ráp liền có người làm giúp. Não bộ hoạt động theo cơ chế “dùng thì tiến, bỏ thì suy”, lâu dần sẽ lười suy nghĩ. Gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên là chờ đợi, dựa dẫm và cầu cứu. Đi học sẽ chậm tiếp thu, khó suy một ra ba.

- Đứa trẻ được dẫn dắt tư duy: Xếp hình chưa được, người lớn cùng quan sát cấu trúc và chia nhỏ các bước. Làm sai bài, tự xem lại mạch suy nghĩ để tìm lỗi. Thắc mắc điều gì trong cuộc sống, không vội cho kết luận mà cùng quan sát, phân tích nguyên nhân. Não bộ được kích hoạt mỗi ngày sẽ càng dùng càng nhạy bén, giúp khả năng thấu hiểu, suy luận và phản biện ngày một nâng cao.

Điều này không có nghĩa là mẹ nuôi con không tốt. Sự ân cần, dịu dàng của mẹ bồi đắp sức khỏe, tính cách và cảm giác an toàn - nền tảng cho sự trưởng thành. Sự đồng hành của bố rèn luyện lòng can đảm và tầm nhìn. Vấn đề nằm ở chỗ: trong nhiều gia đình, mẹ phải gánh vác toàn bộ còn bố chỉ xuất hiện chốc lát; cả nhà dồn sức chăm lo sinh hoạt, kèm cặp điểm số mà thiếu đi một người chuyên dẫn dắt tư duy.

Đồng hành thực chất: 2 giờ chất lượng hơn cả ngày ngồi cạnh lướt điện thoại

Trẻ càng học càng đuối không phải do chỉ số IQ bẩm sinh, mà do thiếu người cùng vận động trí não.

Một nhà tâm lý học người Áo từng so sánh: Trẻ ở bên cha dưới 6 giờ/tuần có IQ thấp hơn hẳn nhóm trẻ được ở bên cha trên 2 giờ/ngày. Con số “2 giờ mỗi ngày” này không đơn thuần là sự có mặt thể xác. Bố ngồi lướt điện thoại còn con tự chơi một mình không gọi là đồng hành. Đồng hành chất lượng cao là buông điện thoại xuống để cùng chơi bóng, xếp hình, đi dạo, trò chuyện và làm thí nghiệm.

Dẫn dắt nhận thức không đòi hỏi bằng cấp cao. Nhiều bậc cha mẹ bình thường dù học vấn không cao nhưng biết khơi gợi suy nghĩ, tôn trọng ý kiến và cùng con trải nghiệm sai lầm, vẫn nuôi dạy nên những đứa trẻ có tư duy sắc bén.

Trong gia đình bạn, ai là người giỏi dẫn dắt con suy nghĩ hơn: bố hay mẹ? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!