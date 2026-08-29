Ngôi trường con gái vị đạo diễn nổi tiếng theo học: Học phí hàng trăm triệu đồng/năm, cơ sở vật chất khiến nhiều phụ huynh choáng ngợp

Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc là một trong những cặp đôi được chú ý trong làng giải trí Việt. Kết hôn từ năm 2018 sau khoảng hai năm hẹn hò, cả hai hiện có hai con “đủ nếp đủ tẻ”. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên các con.

Võ Thanh Hòa sinh năm 1989, được biết đến với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, đứng sau nhiều bộ phim ăn khách như Ông ngoại tuổi 30, Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Chìa khóa trăm tỷ, Siêu lừa gặp siêu lầy, Quỷ cẩu, Linh miêu, Kính vạn hoa...

Trong khi đó, Mai Bảo Ngọc từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính trước khi chuyển hướng sang nghệ thuật với vai trò diễn viên, MC. Sau một thời gian hoạt động, cô tạm gác công việc diễn xuất để đồng hành cùng ông xã trong lĩnh vực sản xuất phim.

Võ Thanh Hòa và Mai Bảo Ngọc là một trong những cặp đôi được chú ý trong làng giải trí Việt.

Không chỉ quan tâm đến công việc, cặp đôi cũng đầu tư đáng kể cho việc học tập và phát triển của các con. Được biết, con gái lớn của Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc hiện đang học lớp 4 tại một hệ thống trường quốc tế ở TP.HCM.

Đây là hệ thống trường liên cấp đào tạo từ mầm non, tiểu học đến THCS và THPT, trong đó có các chương trình theo chuẩn Cambridge kết hợp với chương trình của Bộ GD&ĐT.

Học phí lớp 4 cao nhất hơn 340 triệu đồng/năm

Theo thông tin học phí được công bố, ở bậc tiểu học, học sinh lớp 4 có thể lựa chọn nhiều lộ trình đào tạo khác nhau. Với Lộ trình Tiếng Anh Cambridge chuyên sâu - MOET (CEP), học phí lớp 4 khoảng 239,8 triệu đồng/năm nếu đóng một lần. Ở Lộ trình học thuật Cambridge - MOET (CAP), mức học phí khoảng 277,56 triệu đồng/năm. Đáng chú ý, với Lộ trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI), học phí lớp 4 lên tới khoảng 342,6 triệu đồng/năm.

Các mức trên áp dụng tại phần lớn cơ sở của hệ thống, ngoại trừ một cơ sở tại khu vực quận 2.

Ngoài học phí, phụ huynh còn cần chi trả thêm một số khoản khác như phí nhập học bậc tiểu học khoảng 15 triệu đồng, tiền ăn khoảng 32,99 triệu đồng/năm, cùng phí xe đưa đón, sách giáo khoa, học cụ và một số khoản tạm thu khác.

Như vậy, nếu lựa chọn lộ trình có mức học phí cao nhất, tổng chi phí thực tế để một học sinh theo học trong một năm sẽ còn cao hơn con số hơn 342 triệu đồng. Đây rõ ràng là mức đầu tư không nhỏ, đặc biệt nếu gia đình có từ hai con trở lên cùng theo học.

Đổi lại, học sinh được trải nghiệm môi trường như thế nào?

Mức học phí cao cũng đi kèm với định hướng đầu tư mạnh vào chương trình giáo dục, cơ sở vật chất và các hoạt động phát triển toàn diện.

Nhà trường triển khai các chương trình Cambridge kết hợp chương trình của Bộ GD&ĐT, hướng đến việc giúp học sinh vừa đảm bảo kiến thức học thuật vừa phát triển tiếng Anh và các kỹ năng cần thiết. Theo số liệu nhà trường giới thiệu, khoảng 90% học sinh đạt điểm IGCSE từ A*-C; 70% tốt nghiệp loại Giỏi trở lên; 67% đạt điểm AS Level từ A-C và 70% đạt điểm A Level từ A*-C.

Bên cạnh chương trình học, nhà trường cũng chú trọng đến kỹ năng mềm, kỹ năng số và sức khỏe tinh thần. Chương trình giáo dục sức khỏe Well-being với định hướng “tâm an - trí minh - thân khỏe” được đưa vào chương trình học, nhằm giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn biết chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Về cơ sở vật chất, các phòng học được trang bị Internet, máy chiếu; phòng chức năng và phòng thí nghiệm được đầu tư theo định hướng chuẩn Cambridge. Học sinh cũng có nhiều không gian phục vụ hoạt động thể thao và nghệ thuật như sân đa năng, hồ bơi, phòng hội họa, âm nhạc...

Khuôn viên rộng, nhiều mảng xanh cũng là một trong những điểm được chú trọng. Không gian học tập được thiết kế tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, đồng thời có những khu vực để học sinh thư giãn, khám phá thiên nhiên và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Có thể thấy, so với trường công lập, học phí tại các trường cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, khoản chi này được phân bổ cho nhiều yếu tố, từ chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đến các hoạt động trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh.

Với những gia đình có điều kiện tài chính, đây có thể là một lựa chọn nhằm xây dựng môi trường học tập liên tục và định hướng quốc tế cho con. Tuy nhiên, mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm cũng đòi hỏi phụ huynh phải cân nhắc kỹ giữa khả năng tài chính, nhu cầu thực tế của con và giá trị giáo dục mà gia đình mong muốn.