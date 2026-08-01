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Tôi mất gần 1 tiếng nấu 5 món, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau món chỉ hơn 10.000 đồng

| | Sống

Hóa ra một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có toàn nguyên liệu đắt tiền.

Nhiều người thường nghĩ phải có món đắt tiền thì mâm cơm mới trông đầy đặn. Nhưng lần này, tôi chọn toàn những nguyên liệu quen thuộc, làm một mâm cơm đủ món mà không quá tốn kém. Điều bất ngờ nhất là sau gần một tiếng đứng bếp, món được gắp hết đầu tiên lại là đĩa đậu phụ chỉ hơn 10.000 đồng.

Mâm cơm hôm đó gồm gà rang gừng, tôm rim mặn ngọt, đậu phụ chiên sốt hành tỏi, rau củ xào và canh bí đỏ. Món nào cũng dễ làm, màu sắc khác nhau nên khi bày lên bàn trông khá bắt mắt. Nhưng “ngôi sao” lại chính là đĩa đậu phụ vàng ruộm, bên ngoài hơi giòn, bên trong mềm béo, phủ lớp sốt hành tỏi thơm nức.

Ảnh minh họa

Thực đơn 5 món cho ngày lễ

  • Gà rang gừng
  • Tôm rim mặn ngọt
  • Đậu phụ chiên sốt hành tỏi
  • Rau củ xào
  • Canh bí đỏ

Trong đó, đậu phụ là món rẻ nhất nhưng lại rất dễ tạo cảm giác “đầy đĩa”. Chỉ cần biết cách chiên và làm sốt, món ăn đơn giản này cũng đủ khiến mọi người gắp liên tục.

1. Gà rang gừng: Món chính đậm vị, lên màu đẹp

Gà chặt miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, chút đường, tiêu và gừng thái sợi khoảng 15 phút.

Phi thơm hành khô, cho gà vào đảo săn trên lửa lớn. Khi thịt bắt đầu lên màu vàng, thêm một ít nước rồi hạ lửa vừa, đun đến khi nước gần cạn.

Mẹo: Không cho quá nhiều nước ngay từ đầu. Rang gà trước để thịt săn, sau đó mới thêm nước sẽ giúp miếng gà đậm vị và có màu đẹp hơn.

Trước khi tắt bếp, cho thêm gừng thái sợi để món ăn thơm hơn.

2. Tôm rim mặn ngọt: Thêm màu đỏ cho mâm cơm

Tôm rửa sạch, để ráo. Phi thơm hành tỏi rồi cho tôm vào đảo đến khi chuyển màu đỏ.

Nêm nước mắm, chút đường và tiêu. Rim lửa vừa đến khi nước sốt sánh lại, bám quanh từng con tôm.

Mẹo để tôm đẹp mắt: Không rim lửa quá lớn ngay từ đầu. Đảo tôm đến khi chuyển màu rồi mới nêm gia vị để tôm giữ được màu đỏ tự nhiên, không bị khô.

Ảnh minh họa

3. Đậu phụ chiên sốt hành tỏi: Món rẻ nhất lại hết đầu tiên

Đậu phụ cắt miếng vuông vừa ăn, dùng giấy thấm thật khô rồi chiên đến khi các mặt vàng đều.

Phần sốt làm rất nhanh: phi thơm tỏi băm, thêm một ít nước mắm, đường và vài thìa nước. Đun đến khi hỗn hợp hơi sánh thì cho hành lá vào.

Xếp đậu ra đĩa, rưới phần sốt hành tỏi lên trên.

Bí quyết là không ngâm đậu trong sốt quá lâu. Làm như vậy đậu sẽ nhanh mềm. Chỉ nên rưới sốt ngay trước khi ăn để bên ngoài vẫn có độ giòn nhẹ, bên trong mềm béo.

Đây cũng là món khiến tôi bất ngờ nhất. Có người ban đầu chỉ định gắp thử một miếng nhưng sau đó lại quay sang hỏi: “Đậu này còn không?”.

4. Rau củ xào: Giúp mâm cơm có thêm màu sắc

Có thể chọn cà rốt, súp lơ xanh và ngô non hoặc bất cứ loại rau củ nào sẵn theo mùa.

Chần nhanh rau củ qua nước sôi, sau đó xào với tỏi trên lửa lớn. Cách này giúp rau chín nhanh mà vẫn giữ được màu xanh, vàng, cam đẹp mắt.

Mâm cơm đã có gà và tôm khá đậm vị nên phần rau chỉ cần nêm nhẹ để tạo sự cân bằng.

5. Canh bí đỏ: Món cuối giúp bữa ăn không bị ngấy

Bí đỏ cắt miếng vừa ăn, nấu cùng xương hoặc thịt bằm. Khi bí chín mềm, thêm hành lá và một chút tiêu.

Bát canh có màu vàng đẹp, vị ngọt nhẹ, đặt giữa mâm cơm cũng khiến tổng thể trông sáng và ấm hơn.

Mẹo để mâm cơm ngày lễ rẻ mà vẫn nhìn đầy đặn

Tôi không cố mua thật nhiều món. Thay vào đó, chọn mỗi món một màu khác nhau: gà vàng nâu, tôm đỏ, đậu vàng, rau xanh và canh bí đỏ. Khi bày lên bàn, mâm cơm tự nhiên trông phong phú hơn.

Đĩa nào cũng không cần quá nhiều thức ăn, chỉ cần chọn đĩa vừa phải và bày món gọn gàng. Riêng món đậu phụ, có thể xếp chồng nhẹ thay vì trải phẳng để đĩa nhìn đầy hơn.

Cuối cùng, thứ tôi không ngờ tới lại xảy ra: gà vẫn còn vài miếng, tôm cũng chưa hết nhưng đĩa đậu phụ chỉ hơn 10.000 đồng đã sạch đầu tiên.

Hóa ra một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có toàn nguyên liệu đắt tiền. Đôi khi chỉ cần một món quen thuộc được làm đúng cách cũng đủ trở thành thứ khiến mọi người nhớ nhất.

Theo Vỹ Đình

Phụ Nữ Mới

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