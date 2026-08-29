CSGT nhắc nhở toàn bộ người dân: Làm việc này với biển số xe có thể bị xử phạt tới 26 triệu đồng

Một trường hợp vừa bị lực lượng CSGT Hà Nội xử lý là lời nhắc đáng chú ý đối với người tham gia giao thông, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống camera giám sát, camera AI đang ngày càng được sử dụng rộng rãi.

Theo Báo Công an Nhân dân, chiều 27/8, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã xác minh, xử lý một người đàn ông có hành vi dán băng dính, làm thay đổi chữ số trên biển kiểm soát phương tiện.

Người vi phạm được xác định là L.B.H. (sinh năm 1986, trú tại Hà Nội). Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận đã dùng băng dính biến biển số từ 29AE-324.65 thành 29AE-824.65, mục đích nhằm tránh bị hệ thống camera phạt nguội khi lưu thông trên đường.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT số 2 lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm (Ảnh Cục CSGT)





Dán, che hay làm thay đổi biển số đều có thể bị xử phạt

Từ ngày 15/8/2026, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Đây là văn bản người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện bất kỳ tác động nào đối với biển số xe. Nghị định 238 được Chính phủ ban hành ngày 26/6/2026.

Đối với ô tô, quy định mới sửa đổi điểm b khoản 8 Điều 13 theo hướng bao quát nhiều hành vi hơn. Theo đó, người điều khiển xe có thể bị xử lý nếu xe không gắn đủ biển số; gắn biển không đúng vị trí, quy cách; biển không rõ chữ, số; sơn, dán lên chữ, số; bẻ cong, che lấp; làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước của biển số.

Đáng chú ý, quy định mới bổ sung trường hợp sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Nội dung tương tự cũng được bổ sung đối với xe mô tô, xe gắn máy tại Điều 14.

Ảnh Thư viện Pháp luật

Như vậy, không chỉ những cách thức dễ nhận thấy như che biển hay bẻ cong biển số, các thủ thuật dùng băng dính để biến đổi một chữ số, dùng vật liệu hoặc thiết bị nhằm khiến camera khó nhận diện thông tin biển số cũng đã được quy định cụ thể hơn.

Ô tô có thể bị phạt tới 26 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX

Mức xử phạt đối với nhóm hành vi này là điều người dân cần đặc biệt lưu ý.

Theo Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi tại điểm b khoản 8 nói trên bị phạt tiền từ 20-26 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp biển số đã bị tác động, người vi phạm còn phải thực hiện đúng quy định về biển số hoặc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định.

Với xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt thấp hơn nhưng cũng không hề nhỏ. Khoản 3 Điều 14 Nghị định 168 quy định phạt 4-6 triệu đồng đối với nhóm hành vi liên quan tới việc gắn biển sai vị trí, không đúng quy cách, làm biển không rõ chữ số, sơn, dán, bẻ cong, che lấp hoặc làm thay đổi thông tin trên biển. Người thực hiện hành vi tại khoản này còn bị trừ 6 điểm GPLX.

Đó cũng là căn cứ để lý giải trường hợp vừa xảy ra tại Hà Nội: tài xế dùng băng dính thay đổi một chữ số trên biển xe bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định riêng với chủ phương tiện lắp đặt, sử dụng thiết bị thay đổi biển số trái quy định. Với chủ xe mô tô, xe gắn máy, cá nhân có thể bị phạt 4-6 triệu đồng, tổ chức bị phạt 8-12 triệu đồng. Với chủ ô tô, mức tương ứng là 16-18 triệu đồng đối với cá nhân và 32-36 triệu đồng đối với tổ chức; biển số, thiết bị thay đổi biển số thuộc trường hợp quy định còn có thể bị tịch thu.

Camera AI ngày càng dễ phát hiện vi phạm

Việc cố tình thay đổi biển số để né phạt nguội cũng trở nên rủi ro hơn khi hệ thống giám sát giao thông ngày càng được mở rộng.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, chỉ trong thời gian từ 15/7 đến 14/8/2026, hệ thống camera AI đã phát hiện 2.003 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có 44 trường hợp không chấp hành đèn tín hiệu, 663 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 329 trường hợp dừng đỗ sai quy định và 889 trường hợp đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều. Các trường hợp được hệ thống ghi nhận, xác định phương tiện và gửi thông báo phạt nguội tới chủ xe theo quy định.

Ảnh Cục CSGT

Biển số là một trong những thông tin quan trọng để nhận diện phương tiện. Vì vậy, người tham gia giao thông không nên coi việc dán một miếng băng dính, che một chữ số hay sử dụng vật liệu khiến camera khó đọc biển là “mẹo” đơn giản để tránh phạt nguội.