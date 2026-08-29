Bên trong KTX ĐH Harvard - ngôi trường nổi tiếng nhất hành tinh có gì?

Đại học Harvard không chỉ nổi tiếng là ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới mà còn sở hữu một trong những hệ thống ký túc xá đặc biệt nhất nước Mỹ. Tại đây, ký túc xá không đơn thuần là nơi để ở mà được xem như "linh hồn" của đời sống sinh viên, nơi bắt đầu gần như mọi mối quan hệ, hoạt động học thuật và truyền thống của Harvard.

Được thành lập từ năm 1636 tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts (Mỹ), Harvard là trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ và luôn nằm trong nhóm những đại học có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Bên cạnh chất lượng đào tạo hàng đầu, môi trường sống trong khuôn viên trường cũng là điều khiến hàng triệu học sinh mơ ước. Hệ thống ký túc xá của Harvard được thiết kế để sinh viên không chỉ học tập mà còn sống, kết nối và trưởng thành trong một cộng đồng kéo dài suốt bốn năm đại học.

Đại học Harvard không chỉ nổi tiếng là ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới mà còn sở hữu một trong những hệ thống ký túc xá đặc biệt nhất nước Mỹ

Sống giữa "trái tim lịch sử" của Harvard

Ngay từ năm nhất, gần như toàn bộ sinh viên Harvard đều được bố trí ở trong khu Harvard Yard – khuôn viên trung tâm và cũng là phần lâu đời nhất của trường. Bao quanh những bãi cỏ xanh và các tòa nhà gạch đỏ mang kiến trúc cổ điển, các ký túc xá tại đây đã tồn tại hàng trăm năm và từng là nơi sinh sống của nhiều thế hệ sinh viên xuất sắc.

Theo Harvard College, sinh viên năm nhất thường sống trong các suite – mô hình căn hộ nhỏ gồm một phòng sinh hoạt chung và từ hai đến bốn phòng ngủ. Thiết kế này giúp mỗi sinh viên vẫn có không gian riêng tư nhưng đồng thời dễ dàng kết nối với những người cùng phòng ngay từ những ngày đầu nhập học.

Ngay từ năm nhất, gần như toàn bộ sinh viên Harvard đều được bố trí ở trong khu Harvard Yard

Các khu ký túc xá năm nhất được chia thành nhiều cụm khác nhau như Crimson, Elm, Ivy hay Oak. Mỗi cụm giống như một cộng đồng thu nhỏ với các hoạt động, sự kiện và đội ngũ hỗ trợ sinh viên riêng. Đây cũng là lý do nhiều cựu sinh viên Harvard cho rằng khoảng thời gian sống ở Harvard Yard là quãng thời gian dễ kết bạn và hòa nhập nhất trong suốt những năm đại học.

Một điểm rất đặc biệt là sinh viên năm nhất đều dùng bữa tại Annenberg Hall – nhà ăn nổi tiếng của Harvard với kiến trúc mang phong cách đại sảnh châu Âu thời Trung cổ. Không gian trần cao, cửa kính màu và những dãy bàn dài khiến nơi đây được ví như "Đại sảnh đường" trong phim Harry Potter.

Việc cùng ăn uống mỗi ngày trong một không gian chung giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới và tạo nên những mối quan hệ đầu tiên trong môi trường đại học.

Sinh viên năm nhất đều dùng bữa tại Annenberg Hall – nhà ăn nổi tiếng của Harvard với kiến trúc mang phong cách đại sảnh châu Âu thời Trung cổ

Hệ thống "House" – điều tạo nên bản sắc riêng của Harvard

Nếu Harvard Yard là điểm khởi đầu thì hệ thống Residential Houses mới là điều khiến ký túc xá Harvard trở nên khác biệt so với phần lớn các trường đại học khác. Từ năm thứ hai, sinh viên sẽ được phân về một trong 12 House nằm dọc theo sông Charles. Mỗi House có khoảng 350–500 sinh viên và hoạt động như một "ngôi nhà thứ hai" trong suốt ba năm còn lại.

Mỗi House đều có đầy đủ phòng ăn riêng, thư viện, phòng học nhóm, phòng sinh hoạt chung, sân thể thao, phòng âm nhạc, phòng tập gym và nhiều không gian dành cho các câu lạc bộ. Điều đặc biệt là các Faculty Deans – những giáo sư phụ trách House – cũng sinh sống ngay trong khu ký túc xá cùng sinh viên. Điều này tạo nên môi trường rất gần gũi, nơi sinh viên có thể gặp giảng viên không chỉ trong lớp học mà cả trong những bữa tối, các buổi trò chuyện hay hoạt động cộng đồng.

Bên trong ký túc xá của Trường Luật Havard

Mỗi House còn có truyền thống, màu sắc và biểu tượng riêng. Sinh viên thường gắn bó rất lâu với House của mình, thậm chí sau khi tốt nghiệp vẫn quay lại tham gia các sự kiện dành cho cựu sinh viên.

Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất Harvard là Housing Day – ngày sinh viên năm nhất biết mình sẽ thuộc House nào. Vào buổi sáng, hàng trăm sinh viên khóa trên sẽ mặc áo đồng phục, cầm cờ, trống và diễu hành khắp Harvard Yard để "đón" các thành viên mới về House của mình trong không khí giống như một lễ hội.

Không quá xa hoa nhưng đáng trải nghiệm

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ký túc xá Harvard không phải lúc nào cũng sang trọng hay hiện đại như tưởng tượng. Nhiều tòa nhà đã có tuổi đời hơn một thế kỷ, vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ và một số phòng còn sử dụng nhà vệ sinh chung.

Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa lịch sử và tiện nghi hiện đại lại tạo nên sức hút riêng. Các phòng đều được trang bị đầy đủ giường, bàn học, tủ quần áo, hệ thống sưởi và internet tốc độ cao. Khu sinh hoạt chung được bố trí để sinh viên học nhóm, đọc sách hoặc tổ chức các hoạt động cộng đồng. Điều này biến ký túc xá trở thành trung tâm của đời sống sinh viên chứ không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau giờ học.

Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên Havard sẽ chuyển về các khu "House" nằm dọc theo sông Charles

Sinh viên Harvard đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, vì vậy mỗi khu House đều mang màu sắc quốc tế rất rõ nét. Những bữa ăn, lễ hội văn hóa, câu lạc bộ ngôn ngữ hay các buổi thảo luận học thuật diễn ra hằng tuần giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau ngay trong nơi mình sinh sống.

Tổng hợp

Ảnh: Harvard Law School, Harvard College