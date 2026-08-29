Công an thông báo tới tất cả những người tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong việc sử dụng và quản lý giấy tờ điện tử, ứng dụng VNeID hiện đã tích hợp thông tin hộ chiếu. Tính năng này giúp công dân dễ dàng tra cứu, quản lý thông tin cá nhân và thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tuy nhiên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh lưu ý rằng thông tin hộ chiếu được tích hợp trên VNeID không có giá trị thay thế hộ chiếu bản cứng khi công dân thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế.

Theo đó, khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, công dân vẫn bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản cứng còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật. Để tránh ảnh hưởng đến hành trình, người dân cần chủ động kiểm tra thời hạn của hộ chiếu và mang theo hộ chiếu bản cứng khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nên chủ động tích hợp hộ chiếu vào VNeID để thuận tiện hơn trong các giao dịch hành chính, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến giấy tờ xuất nhập cảnh.

(Theo Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh)