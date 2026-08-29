Hướng dẫn chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi tích hợp giấy tờ trên VNeID

Cụ thể, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, sẽ được miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trong đó, một trong những nội dung được quan tâm nhất tại Thông tư số 117/2026/TT-BTC là chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô và xe mô tô.

- Giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

- Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi;

- Giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ áp dụng 01 lần duy nhất đối với mỗi loại tài sản (nhà, đất; ô tô; xe mô tô) cho 01 công dân trong 01 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực và chỉ thực hiện trong thời gian Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP có hiệu lực. Số tiền lệ phí trước bạ được giảm tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Điều kiện giảm mức thu lệ phí trước bạ

Để được giảm lệ phí trước bạ theo chính sách này, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử và đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với nhà, đất: bên chuyển nhượng phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID các thông tin, giấy tờ theo quy định (05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản), mã số thuế cá nhân và thông tin về quyền sử dụng đất.

Trường hợp hồ sơ được thực hiện bằng phương thức điện tử thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm xác định, cung cấp các thông tin thuộc phạm vi dữ liệu của hệ thống do cơ quan mình quản lý bao gồm cả phương thức nộp hồ sơ và thể hiện trên Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trên cơ sở thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, kết quả xác thực điều kiện hưởng chính sách trên Hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ quan thuế thực hiện xác định nghĩa vụ lệ phí trước bạ, bao gồm cả việc xác định trường hợp được giảm lệ phí trước bạ theo quy định.

- Đối với ô tô, xe mô tô: bên chuyển nhượng phải tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID các thông tin, giấy tờ theo quy định (05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản), mã số thuế cá nhân và thông tin về đăng ký xe.

Như vậy, việc có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là một điều kiện quan trọng, tuy nhiên người dân cần thực hiện khai và nộp hồ sơ lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử và đáp ứng đầy đủ các điều kiện liên quan để được hưởng chính sách.

05 loại thông tin, giấy tờ cơ bản cần tích hợp thành công trên ứng dụng VneID gồm:

TT 5 Loại thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNeID 1 Thông tin giấy khai sinh 2 Thông tin thẻ ngân hàng / tài khoản thanh toán / ví điện tử / tài khoản tiền di động 3 Thông tin tài khoản an sinh xã hội 4 Thông tin số thuê bao di động 5 Sổ sức khỏe điện tử

Nhiều khoản phí, lệ phí khác được miễn

Ngoài chính sách giảm lệ phí trước bạ, Thông tư số 117/2026/TT-BTC còn quy định miễn nhiều khoản phí, lệ phí đối với công dân đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo đó, một số khoản phí, lệ phí được miễn đáng chú ý gồm:

(1) Miễn phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch.

(2) Miễn lệ phí đăng ký cư trú quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú.

(3) Miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

(4) Miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

(5) Miễn lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện giao thông đường bộ đối với các trường hợp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế).

(6) Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông đối với các trường hợp đổi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới, cấp chứng nhận đăng ký xe tạm thời và biển số xe tạm thời.

(7) Miễn lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành và giấy phép xuất cảnh đối với các trường hợp như sau: Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước; Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào; Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Campuchia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của việt Nam tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh vùng biên giới cấp cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Cấp mới thẻ ABTC, cấp lại thẻ ABTC.

Một số khoản phí được giảm 50%

Bên cạnh các khoản được miễn, Thông tư 117/2026/TT-BTC còn quy định giảm 50% mức thu đối với một số khoản phí:

- Giảm 50% phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm đối với các trường hợp thuộc phạm vi quy định.

- Giảm 50% phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy. Mức phí sau giảm có mức tối thiểu là 250.000 đồng/dự án và mức tối đa là 75.000.000 đồng/dự án theo quy định tại Thông tư.

Thông tư số 117/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027.

Từ ngày 01/3/2027, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư này được thực hiện theo các Thông tư gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có. Trường hợp công dân vừa được hưởng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Thông tư số 117/2026/TT-BTC, vừa được hưởng chính sách khuyến khích theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì được áp dụng mức ưu đãi cao nhất.