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Quyết liệt xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án sân bay Long Thành

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quyết liệt xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 8871/VPCP-CN ngày 28/8/2026 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quyết liệt xử lý vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng Dự án sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ Dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc DATP3 và DATP4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Văn bản nêu: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng  Bí  thư,  Chủ tịch nước Tô  Lâm tại Công văn số 4591-CV/VPTW ngày 24/8/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm  Gia Túc có ý kiến như sau:

Các Bộ, cơ quan: Xây dựng, Tài chính, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng  Bí  thư,  Chủ  tịch nước Tô  Lâm tại Công văn số 4591-CV/VPTW ngày 24/8/2026 nêu trên và Thông báo số 420-TB/VPTW ngày 17/11/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 1229/VPCP-CN ngày 11/12/2025 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ Dự án, đặc biệt là các gói thầu thuộc DATP3 và DATP4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 để kịp thời chỉ đạo các chủ đầu tư, cơ quan chủ quản có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng thời, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai Dự án; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nếu vượt thẩm quyền.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các thành phố: Hồ  Chí  Minh và Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TP Hồ  Chí  Minh - Long Thành - Dầu Giây, vành đai 3, 4 Thành phố Hồ  Chí  Minh đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm đồng bộ, kết nối, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các dự án.

Tăng cường nhân lực, vật lực, khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chủ động rà soát, điều chỉnh, cập nhật tiến độ đối với từng hạng mục, gói thầu bảo đảm hoàn thành, đưa Dự án vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng kế hoạch; phân tích làm rõ nguyên nhân, kịp thời có giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết nguồn vật tư, vật liệu, nguồn lực về tài chính… để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, có nguy cơ chậm tiến độ, như: gói thầu số 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), 5.10 (nhà ga hành khách), 7.8 (nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ)…

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẩn trương giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc có liên quan để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án; tổ chức thực hiện các công trình, hạng mục được Thủ tướng Chính phủ giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, đặc biệt tại hạng mục đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành.

Bộ Công an tiếp tục triển khai công tác nắm bắt tình hình, tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công, quản lý, vận hành Dự án.

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao huy động lực lượng triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và tổ chức khai thác hiệu quả dự án.

Quá trình thực hiện có giải pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, an toàn, không hợp thức hóa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng  Bí  thư,  Chủ tịch nước Tô  Lâm và Thủ tướng Chính phủ về việc nghiên cứu đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển khu vực Đông Nam Á, cùng với hệ sinh thái dịch vụ hàng không, phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành"./.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
Sân Bay Long Thành

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