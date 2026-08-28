Phó Chủ tịch Sun Group nói về siêu dự án hơn 30.000 tỷ đồng giúp Hồ Tây ‘lột xác’

Chiều nay, tại Hà Nội, UBND Thành phố đã tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu Kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp được tham gia hai dự án trọng điểm của Thủ đô.

Theo ông Sơn, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm đối với Sun Group trong quá trình đồng hành cùng Hà Nội cải thiện hạ tầng, cảnh quan và chất lượng sống của người dân.

Kỳ vọng đưa Hồ Tây trở thành điểm đến hấp dẫn hơn

Dự án đầu tiên được đại diện Sun Group đề cập là dự án đầu tư, cải tạo và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây, gắn với tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Dự án triển khai tại phường Tây Hồ, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.523 tỷ đồng, tương đương 15%; 85% còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2030.

Ông Trần Minh Sơn cho rằng Hồ Tây sở hữu nhiều giá trị đặc biệt, là di sản thiên nhiên dành cho TP Hà Nội. Tuy nhiên, từ trước tới nay chưa có những dự án để nâng cao cảnh quan ở đây. Do đó, khu vực vẫn cần những dự án đồng bộ để nâng cao cảnh quan và chất lượng không gian công cộng.

“Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng sự chỉ đạo của thành phố, để biến Hồ Tây trở thành một điểm đến du lịch, một điểm đến để người dân Hà Nội và du khách được hưởng thụ nhiều hơn những gì Hồ Tây vốn có”, đại diện Sun Group nói.

Định hướng của dự án là phát huy các giá trị sẵn có của Hồ Tây, đồng thời bổ sung hạ tầng giao thông và cảnh quan, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của khu vực đối với người dân và du khách.

Dự án thứ hai được ông Sơn nhắc tới là công trình chỉnh trang và tái thiết đô thị tại phường Vĩnh Hưng.

Theo đại diện Sun Group, khu vực này hiện còn gặp một số khó khăn về giao thông và có những vị trí trũng thấp. Do đó, doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ tạo ra sự thay đổi đồng bộ về hạ tầng và không gian đô thị.

“Chúng tôi mong muốn biến khu đô thị này trở thành một khu đô thị có hạ tầng, cảnh quan sạch đẹp, hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích văn hóa – xã hội để phục vụ người dân”, ông Sơn nhấn mạnh.

Việc tái thiết không chỉ nhằm cải thiện diện mạo đô thị mà còn hướng tới giải quyết những vấn đề hiện hữu về giao thông, hạ tầng và chất lượng môi trường sống.

Cam kết huy động nguồn lực ở mức cao nhất

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sun Group nhắc lại định hướng hoạt động của tập đoàn là “làm đẹp những vùng đất”.

Với hai dự án tại Hà Nội, ông Sơn cam kết Sun Group sẽ huy động nhân lực và vật lực ở mức cao nhất, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

“Đối với hai công trình này và những công trình mà Tập đoàn tiếp tục được lựa chọn đầu tư tại Hà Nội, chúng tôi sẽ dành nhân lực, vật lực ở mức cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ, với chất lượng cao nhất”, ông Sơn cho biết.

Đại diện Sun Group đồng thời cảm ơn lãnh đạo Hà Nội, các sở, ban, ngành và địa phương đã hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án.

"Đối với hai công trình này, chúng tôi cũng xin đại diện cộng đồng doanh nghiệp gửi lời trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành và các địa phương đã tạo cho chúng tôi niềm cảm hứng, thay đổi một nếp suy nghĩ trước đây rằng “Hà Nội không vội được đâu”", ông Sơn cho hay.

Theo ông, những thay đổi trong công tác quản lý đầu tư của thành phố đang tạo thêm niềm tin và động lực cho các nhà đầu tư. Sun Group kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.