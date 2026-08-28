Chỉ hơn 1 tháng nữa, Sun Group sẽ khởi công dự án gần 7.000 tỷ đồng tại nơi được ví như “Đà Lạt thứ 2”

Ngày 27/8, Chủ tịch UBND xã Măng Đen Phạm Văn Thắng ký tờ trình đề nghị giao, cho thuê đất đợt 1 cho Công ty TNHH Tập đoàn Sun World để thực hiện Dự án Khu đô thị số 1, với mục tiêu khởi công vào tháng 10/2026.

Theo tờ trình, diện tích đất đề nghị tỉnh giao và cho nhà đầu tư thuê trong đợt 1 là 209,95 ha, thuộc thôn Đăk Long. Toàn bộ diện tích này đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hoàn tất chi trả bồi thường và thu hồi đất.

Đối với 54,82 ha còn lại trong phạm vi quy hoạch dự án, địa phương đề xuất chưa giao, cho thuê trong đợt này. Phần diện tích này gồm đất đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa hoàn tất chi trả cho người dân, diện tích có rừng tự nhiên và phần đất liên quan đến đường dây 500 kV.

Trước đó vào đầu tháng 8, UBND xã Măng Đen đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị số 1 với diện tích hơn 264,4 ha. Khu vực quy hoạch nằm tại xã Măng Đen, phía Đông giáp đường Lý Thái Tổ, phía Tây giáp Quốc lộ 24, phía Nam giáp Nhà máy thủy điện Đăk Pô Ne và rừng sản xuất, phía Bắc giáp trung tâm xã Măng Đen.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô dân số khoảng 7.738 người. Đây được xác định là khu đô thị thể thao và chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và thương mại.

Đáng chú ý, quỹ đất dành cho nhà ở chỉ chiếm khoảng 13,05% tổng diện tích dự án, tương đương 34,51 ha. Trong đó, đất nhà ở liền kề rộng khoảng 10,76 ha và đất biệt thự khoảng 23,75 ha. Tổng cộng khu đô thị có 2.193 lô đất ở, gồm 1.212 lô nhà ở liền kề và 981 lô biệt thự.

Phần lớn diện tích còn lại được bố trí cho các chức năng đô thị khác. Đất công trình hạ tầng xã hội chiếm 35,78%, trong đó có khoảng 16,57% dành cho thể dục thể thao, 9,99% dành cho cây xanh công cộng, 6,29% dành cho đất y tế và 1,66% dành cho giáo dục. Đất khu dịch vụ chiếm 8,24%, đất công trình dịch vụ du lịch chiếm 3,57% và đất giao thông chiếm 22,32%.

Riêng quỹ đất thể dục thể thao cấp đô thị rộng hơn 42,7 ha, được quy hoạch để bố trí sân vận động, sân tập golf và các sân thể thao cơ bản. Khu vực cây xanh sử dụng công cộng rộng hơn 26,4 ha, gồm 71 lô đất để phát triển công viên, vườn hoa và sân chơi phục vụ cư dân.

Dự án cũng dành hơn 16,6 ha cho đất y tế để xây dựng bệnh viện đa khoa, hơn 4,3 ha đất giáo dục và khoảng 3 ha đất văn hóa. Theo quy hoạch, trường THPT có diện tích 1,1 ha, trong khi hệ thống trường mầm non, tiểu học và THCS có tổng diện tích khoảng 3,29 ha.

Công ty TNHH Tập đoàn Sun World được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án thông qua đấu thầu. Theo hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp sẽ triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với tổng mức đầu tư khoảng 6.647 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến 2034.

Khu đô thị số 1 là dự án đầu tiên trong tổng số 3 dự án khu đô thị do các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group đầu tư tại xã Măng Đen. Tổng quy mô của 3 dự án gần 790 ha, với tổng mức đầu tư gần 27.000 tỷ đồng.

Măng Đen từng là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Kon Tum trong giai đoạn 2021-2022. Khi đó, tình trạng giá đất tăng nhanh, giao dịch theo tâm lý đám đông và thông tin đồn thổi về quy hoạch, hạ tầng từng khiến chính quyền địa phương phải tăng cường quản lý thị trường.

Măng Đen cũng thường được gọi là “Đà Lạt thứ 2” của Tây Nguyên nhờ khí hậu mát mẻ và cảnh quan đặc trưng.

Sau giai đoạn thị trường đất đai tăng nóng, khu vực này đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với hàng loạt đồ án quy hoạch và dự án đô thị quy mô lớn.﻿