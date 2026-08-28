Chủ tịch TPHCM đề nghị cấp xã tham gia quy hoạch TOD

Ngày 27/8, trao đổi các vấn đề được đại biểu HĐND TPHCM khóa XI nêu tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, sau khi được mở rộng địa giới hành chính từ sáp nhập 3 tỉnh, thành, TPHCM nằm ở vị trí kết nối chặt chẽ với các địa phương vùng Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, do đó vấn đề kết nối giao thông liên vùng càng trở nên hết sức quan trọng, cấp thiết.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, mạng lưới giao thông liên vùng của thành phố chủ yếu gồm các đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường sắt. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang tính đến quy hoạch đường Vành đai 5 để tăng cường kết nối, mở rộng không gian phát triển.

“Đây là những chương trình giao thông liên vùng hết sức quan trọng mà thành phố phấn đấu hoàn thành đồng bộ, hiện đại trong nhiệm kỳ này, làm cơ sở đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xứng tầm của siêu đô thị, đồng thời giải bài toán kẹt xe, ngập nước…”, ông Được nhấn mạnh.

Do vậy rất cần HĐND TPHCM ủng hộ, bố trí vốn để khởi công, triển khai thực hiện, với mục tiêu hoàn thành các đường giao thông liên vùng nêu trên ngay trong nhiệm kỳ này.

Từ những kiến nghị của đại biểu HĐND TPHCM, ông Được cho rằng thành phố cần thực hiện tốt nhiều vấn đề then chốt, cụ thể như quy hoạch một cách đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn; phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương đi đôi với phân bổ nguồn lực; quan tâm dự án chống ngập…

Đại biểu HĐND TPHCM trao đổi xoay quanh các định hướng phát triển thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Ông cho biết UBND TPHCM sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy có những quyết sách mạnh mẽ để thực hiện.

“Trung ương tạo thể chế rất thông thoáng trên các lĩnh vực, mà Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua là minh chứng rõ rệt. Dù vậy, chúng ta đặc biệt chú ý năng lực thực thi. Có dám làm và làm có hiệu quả không”, ông Được nói.

Đánh giá việc này nằm ở cấp xã, phường là chính, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương cần chủ động đề xuất cụ thể, chẳng hạn tự chủ tài chính, nguồn thu để lại, phân cấp thêm gì. Từ đó, thành phố sẽ cùng bàn bạc cụ thể và có hướng hỗ trợ phù hợp để cùng tạo ra sản phẩm.

“Từ việc đóng góp vào quy hoạch, chúng ta có thể tham gia câu chuyện TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng - PV). Trong các dự án đường sắt đều có quy hoạch TOD, tôi đề nghị các xã chủ động và trực tiếp tham gia với các đơn vị có liên quan bởi cấp xã là nơi sát sao nhất, biết được kinh phí bao nhiêu, có khả thi hay không…”, ông dẫn chứng.