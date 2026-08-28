TP.HCM dùng 2 lô đất ở trung tâm thanh toán cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

HĐND TP.HCM đã thống nhất thông qua đề xuất của UBND TP.HCM về quỹ đất thanh toán hợp đồng BT dự án chống ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

2 khu thanh toán có tổng diện tích gần 3,2 ha. Trong đó, khu đất được đề xuất gồm khu đất số 79B đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa (Quận 10 cũ) diện tích 2,9 ha và khu đất tại 257 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1 cũ) rộng hơn 2.341 m² .

Khu đất 79B Lý Thường Kiệt có chức năng hỗn hợp gồm đất ở, thương mại dịch vụ và cây xanh công viên, đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại, dịch vụ và công viên cây xanh.

Khu đất số 257 Trần Hưng Đạo do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, vừa được UBND TP.HCM thu hồi từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM.

Dự án chống ngập chậm trễ gây bức xúc nhiều năm qua.

Cả 2 khu đất đều thuộc trường hợp quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, đáp ứng điều kiện để xem xét sử dụng thanh toán cho hợp đồng BT theo quy định của Luật Đất đai.

Việc thanh toán Hợp đồng BT dự án giải quyết ngập (giai đoạn 1) được thực hiện theo nguyên tắc sử dụng 5 khu đất, sau đó thay thế 2 khu đất tại phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ) và phường Phú Thuận (Quận 7 cũ) trong phương án thanh toán hợp đồng BT.

Tuy nhiên, 2 khu đất không còn đủ điều kiện thanh toán nên Thành phố dùng 2 khu đất này có giá trị tương đương.

Giá trị thanh toán cuối cùng vẫn được xác định trên cơ sở giá đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trường hợp tổng giá trị quỹ đất thanh toán thấp hơn giá trị Hợp đồng BT, phần giá trị còn thiếu được thanh toán bằng tiền theo quy định.

Trường hợp tổng giá trị quỹ đất thanh toán vượt giá trị Hợp đồng BT thì thực hiện cắt giảm diện tích hoặc phạm vi quỹ đất thanh toán tương ứng, để bảo đảm tổng giá trị quỹ đất thanh toán đúng bằng giá trị Hợp đồng, không làm phát sinh thất thoát tài sản công.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), gồm 6 cống ngăn triều là Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân, Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định.

Dự án được kỳ vọng bảo vệ 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu khỏi ngập do triều và biến đổi khí hậu, mục tiêu hoàn thành năm 2018.

Nhưng sau nhiều năm, công trình vẫn không thể hoàn thành, do vướng mắc về phương án thanh toán hợp đồng BT, dẫn tới chậm tiến độ kéo dài, gây bức xúc, ảnh hưởng đến dân sinh.

Ngày 17/6, UBND TP.HCM đã có công văn kiến nghị Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ và thống nhất phương án giải quyết thanh toán Hợp đồng BT dự án.

Trường hợp không thống nhất được phương án tiếp tục thực hiện Hợp đồng BT, chấp thuận cho Thành phố chấm dứt Hợp đồng và chuyển phần còn lại của Dự án sang hình thức đầu tư công, để tiếp tục hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026. Đồng thời, đề nghị Kiểm toán Nhà nước xác định giá trị khối lượng đã thực hiện để thanh toán cho Nhà đầu tư theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng đã có công văn thông báo kết luận trên cơ sở đề xuất của UBND TP.HCM. Theo đó, Thành phố đã hoàn thành giao 3 khu đất cho nhà đầu tư để thanh toán trước đó và 2 khu đất thay thế tiếp tục thực hiện sau khi HĐND Thành phố thống nhất thông qua..