6 tháng đầu năm 2026, một tỉnh phía Bắc có nguồn cung căn hộ mới ngang Hà Nội, nhưng giá chỉ bằng 60%

Savills vừa đưa ra nhận định về thị trường nhà ở Hà Nội, cho rằng Thủ đô đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhờ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, làn sóng đầu tư hạ tầng và những cải cách thể chế, trong đó có Luật Thủ đô. Thành phố cũng đang chuyển dịch sang mô hình đa cực với 9 cực tăng trưởng và 9 hành lang phát triển, mở rộng dư địa đô thị và nhà ở trong dài hạn.

Theo đơn vị này, giai đoạn 2026-2027, tác động từ Vành đai 3,5, Vành đai 4 và loạt cầu mới được kỳ vọng rõ nét hơn. Đến 2028-2029, lợi ích từ hạ tầng tiếp tục lan tỏa tới các cực tăng trưởng phía Tây, Tây Nam và phía Nam.

Đến năm 2030, khi các tuyến metro, Vành đai 5 và định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hiện thực hóa, khu vực ngoài trung tâm được kỳ vọng thu hút thêm dân cư, việc làm và hoạt động kinh tế, tạo động lực cho thị trường bất động sản.

Theo Savills, việc đẩy mạnh hạ tầng không chỉ thúc đẩy nhu cầu bất động sản mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại vùng ven Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong đó, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên đang mở rộng phạm vi lựa chọn nhà ở của người dân và thúc đẩy sự cạnh tranh nguồn cung giữa các địa phương lân cận.

Theo đơn vị này, trong nửa đầu năm 2026, nguồn cung căn hộ mới tại Hưng Yên đạt quy mô tương đương Hà Nội, trong khi lượng giao dịch bằng khoảng 90% thị trường Thủ đô.

Đáng chú ý, giá căn hộ tại Hưng Yên chỉ bằng khoảng 60% Hà Nội, tạo lợi thế đáng kể về khả năng tiếp cận đối với người mua.

Theo Savills, trong thời gian tới, lợi thế cạnh tranh này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được củng cố nhờ sự hoàn thiện của các tuyến Vành đai 3,5, Vành đai 4 cùng hàng loạt công trình kết nối như cầu Ngọc Hồi và Mễ Sở.

Mạng lưới hạ tầng mới không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông.

Các khu đô thị quy mô lớn như Ocean City, Ecopark và Alluvia City được Savills dự báo hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng này, qua đó gia tăng sức hút với cả người mua ở thực và nhà đầu tư.