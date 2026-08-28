Khu đô thị 193ha liên quan đến ông Lê Thanh Thản có diễn biến mới

Theo Cổng thông tin điện tử xã Tam Hưng, vào chiều 27/8, UBND đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5.

Theo hồ sơ, Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 193,07ha. Trong đó, khoảng 145,09ha nằm trên địa bàn xã Tam Hưng, thuộc các thôn Quảng Minh, Phượng Thiên, Đại Thanh và Thạch Đan.

Đồ án định hướng xây dựng khu đô thị theo mô hình sinh thái, hiện đại và thông minh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc và cảnh quan. Đáng chú ý, UBND xã Tam Hưng đề nghị rà soát và điều chỉnh một số nội dung của đồ án nhằm phù hợp hơn với nhu cầu phát triển dân cư trong tương lai.

Cụ thể, xã đề nghị tăng diện tích đất dành cho trường THCS tại ô đất B2-THCS 01 từ 1,4ha lên 2,1ha, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập khi dân số cơ học được dự báo tiếp tục gia tăng trong quá trình đô thị hóa.

Toàn cảnh khu vực triển khai Khu đô thị Mỹ Hưng (ảnh chụp vào năm 2024, ảnh: Lễ Lễ).

Hạ tầng giao thông và thoát nước cũng là những vấn đề được địa phương đặc biệt lưu ý. UBND xã đề nghị phương án quy hoạch phải bảo đảm kết nối đồng bộ với các khu dân cư hiện hữu, đồng thời tính toán kỹ hướng thoát nước theo địa hình và hệ thống thoát nước hiện có để hạn chế nguy cơ úng ngập.

Địa phương cũng đề nghị tăng quỹ đất dành cho bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu khi dân số và số lượng phương tiện gia tăng. Vị trí khu tập kết chất thải rắn tại khu đất cây xanh phía Nam khu quy hoạch, gần Quốc lộ 21C và đường Vành đai 4, cũng được đề nghị nghiên cứu lại để phù hợp hơn với yêu cầu môi trường và cảnh quan đô thị.

Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5 nằm liền kề hai khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B, dự án có lợi thế kết nối khi tiếp giáp tuyến đường trục phía Nam và đường Vành đai 4.

Vào năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh do “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đứng đầu đã mua lại 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) - thuộc Cienco 5.﻿