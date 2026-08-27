Thành phố giàu nhất miền Bắc sắp triển khai khu đô thị gần 50 ha, vốn hơn 12.500 tỷ đồng

Chiều 26/8, UBND xã Thiên Lộc (Hà Nội) đã phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tổ chức công bố, bàn giao Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới G8, tỷ lệ 1/500.

Theo quyết định được phê duyệt, Khu đô thị mới G8 có quy mô khoảng 46 ha, dân số dự kiến khoảng 4.800 người. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị mới khang trang, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, với quỹ đất dành cho giáo dục, công cộng, cây xanh, thể dục thể thao, giao thông, bãi đỗ xe và các loại hình nhà ở.

Trong đó, đất công cộng đô thị khoảng 12,4 ha, dành cho các công trình thương mại dịch vụ, khách sạn, văn phòng. Quỹ đất trường học khoảng 5,7 ha, gồm trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non.

Đối với nhóm đất ở xây dựng mới, dự án dành khoảng 6,2 ha cho nhà ở thấp tầng, 0,8 ha cho nhà chung cư và gần 2,4 ha cho nhà ở xã hội, được bố trí tại 3 ô đất NOXH-1, NOXH-2 và NOXH-3. Khu vực trung tâm được tổ chức với hệ thống cây xanh, công viên và mặt nước, tạo cảnh quan và không gian sinh thái cho toàn khu.

Phối cảnh dự án.

Trước khi được phê duyệt, đồ án đã trải qua nhiều bước thẩm định, trong đó các chỉ tiêu, tiêu chí và nội dung quy hoạch được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo báo cáo, đến nay, dự án cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 46 ha. Xã đang báo cáo thành phố để trình ban hành quyết định giao đất, dự kiến hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9. Sau khi hoàn tất các thủ tục, dự án có thể được khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trước đó, năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị mới G8, huyện Đông Anh (cũ).

Nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex - WTO).

Dự án có chi phí sơ bộ gần 12.600 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 660 tỷ đồng chi phí hỗ trợ, đền bù và giải phóng mặt bằng.

Theo phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án là 5 năm kể từ khi có quyết định lựa chọn nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.