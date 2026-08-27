Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sun Group sẽ làm dự án hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất miền Bắc

| | Bất động sản

Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời vừa được Hà Nội lựa chọn thực hiện dự án cải tạo, phát huy giá trị hồ Tây và tuyến đường cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng.

Sun Group sẽ làm dự án hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất miền Bắc- Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức PPP (đối tác công - tư), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án. Dự án triển khai tại phường Tây Hồ, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.523 tỷ đồng, tương đương 15%; 85% còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2030.

Giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường và thi công sàn cảnh quan. Riêng đoạn Quảng An dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, dự án sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan và công viên theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và môi trường; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời ổn định đời sống người dân, đồng bộ hạ tầng và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

UBND phường Tây Hồ cùng các đơn vị liên quan được giao khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là đầu mối thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng PPP; đồng thời kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn của nhà đầu tư.

Tú An

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây một công trình lớn nhất thế giới chứa hơn 450 triệu lít nước

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây một công trình lớn nhất thế giới chứa hơn 450 triệu lít nước Nổi bật

Chuyên gia chỉ ra cơ hội đặc biệt của TP.HCM khi Luật Phát triển đô thị ra đời

Chuyên gia chỉ ra cơ hội đặc biệt của TP.HCM khi Luật Phát triển đô thị ra đời Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho thi công siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Hệ thống khoan cọc nhồi vượt sông đã bắt đầu triển khai

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho thi công siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Hệ thống khoan cọc nhồi vượt sông đã bắt đầu triển khai

00:00 , 27/08/2026
Lộ diện phương án kiến trúc cụm dự án biểu tượng tại TPHCM, nơi mà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm tòa tháp 99 tầng hơn 1,8 tỷ USD

Lộ diện phương án kiến trúc cụm dự án biểu tượng tại TPHCM, nơi mà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm tòa tháp 99 tầng hơn 1,8 tỷ USD

00:00 , 27/08/2026
Riviera Mansion: Phong vị của một cuộc đời, hội ngộ trong từng khoảnh khắc

Riviera Mansion: Phong vị của một cuộc đời, hội ngộ trong từng khoảnh khắc

23:00 , 26/08/2026
Bất động sản nghỉ dưỡng “đổi cuộc chơi”: Không còn câu chuyện “mua để tăng giá”, bài toán là phải làm thế nào để tạo ra dòng tiền

Bất động sản nghỉ dưỡng “đổi cuộc chơi”: Không còn câu chuyện “mua để tăng giá”, bài toán là phải làm thế nào để tạo ra dòng tiền

21:57 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên