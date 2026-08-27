Sun Group sẽ làm dự án hơn 30.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất miền Bắc

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức PPP (đối tác công - tư), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án. Dự án triển khai tại phường Tây Hồ, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.523 tỷ đồng, tương đương 15%; 85% còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Theo tiến độ được phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2030.

Giai đoạn 1, từ quý III/2026 đến quý IV/2028, tập trung cải tạo các tuyến đường và thi công sàn cảnh quan. Riêng đoạn Quảng An dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Giai đoạn 2, từ quý I/2027 đến quý IV/2030, dự án sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan và công viên theo quy hoạch.

UBND TP Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai và môi trường; lập Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Quá trình triển khai phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đồng thời ổn định đời sống người dân, đồng bộ hạ tầng và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

UBND phường Tây Hồ cùng các đơn vị liên quan được giao khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là đầu mối thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng PPP; đồng thời kiểm tra, giám sát việc huy động, sử dụng vốn của nhà đầu tư.