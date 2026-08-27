Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho thi công siêu đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Hệ thống khoan cọc nhồi vượt sông đã bắt đầu triển khai

Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn VinGroup) làm chủ đầu tư đang được tập trung thi công hạng mục khoan cọc nhồi vượt các sông trên tuyến.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án, tính đến ngày 22/8, 7 xã, phường có dự án đi qua đang tổ chức kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và tài sản, phấn đấu hoàn thành GPMB trước ngày 30/9/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao hơn 50ha mặt bằng. Trong khoảng 2 tháng tới, tỉnh phải tập trung hoàn thành thu hồi hơn 100ha diện tích còn lại.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công vào ngày 12/4/2026 tại phường Tuần Châu.

Phối cảnh ga Cổ Loa thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có chiều dài 120 km. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Phối cảnh ga Hạ Long tại khu Công viên Tri thức toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh.

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.

Là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.﻿