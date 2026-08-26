Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây một công trình lớn nhất thế giới chứa hơn 450 triệu lít nước

Ngày 25/4/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh - đại đô thị biển quy mô lớn nằm bên Vịnh Di sản thế giới.

Điểm nhấn của dự án là hệ tiện ích “all in one” với 7 hệ sinh thái, trong đó nổi bật là hệ văn hóa, sự kiện và lễ hội quy mô lớn với sự góp mặt của Công viên vui chơi giải trí VinWonders.

Theo giới thiệu, VinWonders tại Vinhomes Global Gate Hạ Long có quy mô khoảng 81 ha, được định hướng tái hiện nhiều nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã cùng các vùng đất trong truyền thuyết như thành phố Atlantis dưới đáy đại dương, thế giới băng tuyết và rừng rậm nhiệt đới Amazon.

Đáng chú ý, VinWonders tại Vinhomes Global Gate Hạ Long dự kiến có công viên thủy cung quy mô 24 ha, được giới thiệu là lớn nhất thế giới, rộng hơn diện tích Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (17,5 ha) và có sức chứa hơn 450 triệu lít nước.

Công viên gồm thủy cung nước mặn 12 ha với chủ đề “Hai vạn dặm dưới biển” và thủy cung nước ngọt 12 ha mang chủ đề “Rừng rậm Amazon”. Điểm nhấn là nhà hàng kính dưới nước hơn 1.000 chỗ, được giới thiệu là lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó là theme park rộng 36 ha, tái hiện các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, La Mã và Babylon; công viên nước rộng 12 ha lấy cảm hứng từ Đế chế Inca Nam Mỹ; cùng Công viên Xứ sở Tuyết rộng 9 ha với làng Giáng sinh và không gian thời tiền sử kỷ Băng hà.

Ngoài VinWonders, Vinhomes Global Gate Hạ Long còn được quy hoạch nhiều hệ sinh thái quy mô lớn. Trong đó, hệ nghỉ dưỡng - giải trí gồm khách sạn, resort 5 sao do các thương hiệu quốc tế quản lý, casino trong khách sạn, quần thể 12 sân golf với tổng diện tích khoảng 950 ha, công viên câu cá rừng ngập mặn 800 ha và bến du thuyền Wonder Marina.

Hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và lifestyle được định hướng hoạt động 24/7, với các chuỗi outlet, Vincom Mega Mall, khu phố thương mại Vincom Collection và tổ hợp VinBeauty rộng 2,4 ha.

Dự án cũng phát triển trung tâm kinh tế - tài chính - thương mại (CBD) với các tòa cao ốc văn phòng cao 30-45 tầng. Bên cạnh đó là sân khấu ngoài trời hướng biển sức chứa hơn 60.000 người, Wonder Theatre 3.000 chỗ, trung tâm sự kiện và hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ cùng Làng Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam rộng 18,5 ha.

﻿Vinhomes Global Gate Hạ Long đã được Tập đoàn Vingroup khởi công vào ngày 19/12/2025. Dự án có quy mô khoảng 6.200 ha, với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ USD.

Hiện công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng. Các tuyến đê bao, trục giao thông khung cùng một số phân khu chức năng đã dần hình thành, bước đầu thể hiện cấu trúc của một đô thị biển hiện đại với sự phân tách rõ ràng giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.