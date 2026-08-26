Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Theo phương án đề xuất, tuyến đường sắt có khoảng 34,6 km đi trên cao, 11 km đi ngầm, phần còn lại là các đoạn chuyển tiếp và đi trên mặt đất. Toàn tuyến dự kiến bố trí 18 ga, gồm 16 ga trên cao và 2 ga ngầm.