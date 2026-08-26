Cận cảnh hướng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
Theo Lương Ý/VTC News |
26-08-2026 - 13:43 PM |
Bất động sản
Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, gồm 18 ga, kết nối trung tâm TP.HCM với sân bay Long Thành, dự kiến hoàn thành năm 2030.
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Theo Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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