The Magnolia: Căn hộ đón trọn nhịp chuyển của ánh sáng

Vì lẽ đó, ở phân khúc hạng sang, một mặt bằng đắt giá không được đo bằng số mét vuông, mà bằng việc kiến trúc "chia" cho mỗi căn hộ bao nhiêu mặt thoáng, bao nhiêu góc trời và để nắng đi vào không gian sống .

Tại The Magnolia, dự án thuộc dòng M Series được phát triển bởi MIK Group bên bờ Đông sông Hồng, bài toán ấy được giải đáp bằng một hình khối ít gặp trên thị trường Hà Nội: tòa tháp căn hộ M1 phát triển theo mặt cắt chữ Y.

Kiến trúc tạo tiền đề cho trải nghiệm

Nhìn từ trên cao, thay vì một khối hộp kéo dài với hai mặt chính, kiến trúc chữ Y của toà M1 được chia thành ba cánh mở ra từ lõi trung tâm. Trước hết, đây là một lời giải kỹ thuật quen thuộc của các công trình cao tầng: một mặt phẳng lớn liên tục đón gió được chia thành ba hướng tiếp xúc, nhờ đó giảm áp lực khí động học và hỗ trợ thông gió tự nhiên.

Nguyên lý này đã được ứng dụng ở nhiều tòa tháp trên thế giới, song giá trị cư dân cảm nhận mỗi ngày lại nằm ở lớp khác. Ba cánh tỏa ra từ lõi giao thông giúp rút ngắn hành lang tiếp cận, đồng thời kéo dài đường bao ngoài dự án. Mỗi cánh có thêm hai cạnh áp mặt cảnh quan, tạo ra hàng loạt vị trí mang đặc tính "căn góc", điều mà mặt bằng dạng thanh hay khối hộp thông thường khó có được.

The Magnolia gọi đó là thiết kế tối ưu tầm nhìn. Cách phân bổ hướng nhìn được thể hiện bằng những con số cụ thể: 29% số căn hướng sông Hồng, 29% hướng sông Đuống, 25% nhìn về nội khu và 17% mở ra công viên xanh. Đi cùng với đó, 100% căn hộ đều đón sáng tự nhiên, tiêu chí được chủ đầu tư đặt ra ngay từ khâu hoạch định mặt bằng điển hình.

Nói cách khác, chữ Y không dừng lại ở một lựa chọn tạo hình. Kỹ thuật này biến chiều dài mặt đứng thành lợi thế cư trú, thứ không thể bù đắp bằng vật liệu hay nội thất ở giai đoạn hoàn thiện.

86 căn Signature Residences và "thước phim" 12 giờ

Nếu chữ Y tạo ra nền tảng, bộ sưu tập căn hộ Signature Residences là nơi lợi thế ấy được khai thác trọn vẹn.

Đây là dòng sản phẩm dấu ấn của dự án, với sự hữu hạn gần như tuyệt đối. Trong tổng số 645 căn hộ của The Magnolia, chỉ 86 căn được tuyển chọn cho bộ sưu tập này, diện tích từ 190 đến 255 m2, gồm 25 căn Sky 4 phòng ngủ, 57 căn Duplex 3 phòng ngủ và vỏn vẹn 4 căn Duplex 4 phòng ngủ. Tuy nhiên, con số 86 nói về vị trí nhiều hơn là về diện tích hay số lượng. Toàn bộ được đặt trên những cánh của chữ Y, nơi hình học kiến trúc gặp đúng lợi thế địa lý của khu đất: một bên là sông Hồng, một hướng mở về sông Đuống, xen giữa là công viên nội khu và mảng xanh Ngọc Thụy.

Những căn hộ đón trọn cả hai khung hình bình minh và hoàng hôn tại The Magnolia

Chính hai hệ logia mở về hai phương trời làm nên đặc tính riêng của một số căn hộ thuộc dòng sản phẩm Signature Residences. Coi hệ kính và logia là một khung hình, căn hộ vận hành như một chiếc máy quay cố định, ghi lại thước phim kéo dài 12 giờ, với khung cảnh thay đổi bằng chuyển động thật của mặt trời, mặt nước và bầu trời Hà Nội. Bốn lớp cảnh quan đắt giá lần lượt hiện ra với những sắc thái riêng: Sông Hồng, sông Đuống, công viên nội khu và công viên Ngọc Thụy nới tầm nhìn vượt khỏi ranh giới dự án. Trong cùng một ngày, cùng một căn hộ, chủ nhân đón trọn hai khung hình đắt giá nhất của tự nhiên là bình minh và hoàng hôn.

Khoảng xanh gần đan xen mặt nước xa cho phép một căn hộ sở hữu nhiều tầng cảnh quan thay cho một hướng nhìn đơn tuyến. Một ô cửa nhìn ra cảnh đẹp là tiện nghi. Nhưng khi phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và logia lần lượt mở ra những lớp phong cảnh khác nhau, tầm nhìn trở thành một thành phần của kiến trúc nội thất, thứ vật liệu vô hình góp vào kiến tạo không gian, ánh sáng và nhịp sống của căn nhà.

Khoảng lùi để giữ trọn những khung hình ấy được tính toán ngay từ quy hoạch. Trên quỹ đất 2,29 ha, mật độ xây dựng chỉ 37,62%, cùng 4.580 m2 công viên và cây xanh cảnh quan, đủ để tầm nhìn không bị che chắn và ánh sáng đi trọn một nhịp ngày.

Hai hệ logia mở về hai phương trời đưa ánh sáng và cảnh quan trở thành một phần của không gian sinh hoạt chung

Trong bất động sản hạng sang, giới hạn thường được diễn giải bằng vật liệu hiếm, thiết kế riêng hay số lượng phát hành, những yếu tố vẫn có thể tái tạo ở một dự án khác nếu đủ nguồn lực. Tầm nhìn thì vận hành theo một logic khác. Một thiết kế chữ Y có thể được dùng lại. Hệ kính lớn, hai hệ logia hay lối vào riêng từ thang máy đều có thể xuất hiện ở những công trình tương lai. Nhưng không một dự án nào có thể sở hữu được một tọa độ có đúng quan hệ không gian giữa sông Hồng, sông Đuống, công viên nội khu và mảng xanh Ngọc Thụy để đặt hình khối ấy vào.

Bởi vậy, giá trị của các căn Signature Residences nằm ở những gì tồn tại bên ngoài bức tường: góc mặt trời đi qua mỗi ngày, khoảng trời trước ô kính và các lớp cảnh quan do chính vị trí khu đất định hình. Nội thất có thể thay sau 5 năm, 10 năm. Công nghệ trong căn nhà rồi cũng có thế hệ mới. Nhưng bình minh, hoàng hôn và đường chân trời là những "hạng mục" không thể mua thêm bằng ngân sách sau ngày nhận nhà. Với một tài sản được đo bằng giá trị dài hạn, đó có lẽ mới là phần khó thay thế nhất.