Tỷ phú Đỗ Anh Tuấn đang cho xây một dự án đặc biệt tại Hà Nội: Chạy dọc 11km ven sông, diện tích thuộc hàng khủng...được mong chờ như Sentosa Cove (Singapore), The Hamptons (New York)...

Ngày 1/8/2026, Sunshine Group chính thức khởi công dự án Noble Rivera tại Hà Nội. Đáng chú ý, dự án trải dài khoảng 11km ven sông – một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại Thủ đô.

Noble Rivera tọa lạc trên địa bàn các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc, với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD. Dự án nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long dài hơn 33 km, một trong những tuyến giao thông được định hướng trở thành trục phát triển phía Tây Hà Nội và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối với Quốc lộ 32, Vành đai 4, các cầu Hồng Hà, Vân Phúc, Thượng Cát cùng các tuyến metro số 3 và số 8. Theo thông tin công bố, khi các dự án hạ tầng hoàn thành, thời gian di chuyển từ Noble Rivera đến Hồ Tây dự kiến khoảng 15 phút, khu vực Mỹ Đình khoảng 20 phút và Hồ Hoàn Kiếm hoặc sân bay Nội Bài khoảng 30 phút.

Theo quy hoạch, Noble Rivera có 1.754 lô biệt thự, nhà vườn sinh thái, diện tích mỗi lô từ 300-2.500 m2.

Đại đô thị Noble Rivera có quy mô gần 400 ha, trong đó khoảng 250 ha đất xây dựng và gần 150 ha dành cho cảnh quan, mặt nước, tương đương khoảng 40% tổng diện tích.

Theo quy hoạch, Noble Rivera có 1.754 lô biệt thự, nhà vườn sinh thái, diện tích mỗi lô từ 300-2.500 m2.

Một điểm nhấn của dự án là mô hình dinh thự độc bản ven sông hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu. Theo thông tin công bố, các căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2.000-2.500 m2, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn, không gian wellness riêng, nội thất cao cấp và mô hình “One Villa - One Service” do các thương hiệu quốc tế vận hành.

Với quy mô lên tới gần 250 ha, Noble Rivera là một trong những đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất tại phía Tây Hà Nội.

Mô hình tại Noble Rivera được giới thiệu có nét tương đồng với một số khu biệt thự dành cho giới thượng lưu trên thế giới như Sentosa Cove (Singapore), The Hamptons (New York), Sheshan (Thượng Hải) hay Emirates Hills (Dubai)...

Đây là nơi tọa lạc của những dinh thự khép kín diện tích từ hàng trăm đến hàng chục ngàn mét vuông, được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên từ núi đồi, sông suối, rừng cây hay mặt biển, chỉ cách trung tâm từ 20-40 phút di chuyển.

Dự án Noble Rivera trải dài khoảng 11km ven sông – một con số gần như chưa từng có tiền lệ tại Thủ đô.

Về Sunshine Group, được biết hiện tập đoàn cùng các công ty thành viên đang là chủ đầu tư khoảng 20 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng, tương đương gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất. Danh mục chủ yếu gồm các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa bao gồm các dự án tại phía Nam và những dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý.

Riêng tại khu vực Tây Thăng Long, Sunshine Group đang phát triển chuỗi 3 dự án. Bên cạnh Noble Rivera, còn có Noble Palace Garden với gần 630 căn dinh thự, biệt thự vườn cao cấp và Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences với gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu.