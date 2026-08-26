Việt Nam đang nghiên cứu quy hoạch khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế hơn 2.900 ha, đề xuất xây 3 cầu cảnh quan dài gần 600m tại hồ Tuyền Lâm

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Vũ Thế Đức làm Trưởng đoàn có buổi làm việc, kiểm tra thực địa liên quan đến Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2050, theo Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng.

Chuyến khảo sát nhằm làm rõ một số nội dung trong hồ sơ Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đến năm 2050, trong đó đáng chú ý là phương án bố trí hệ thống cầu cảnh quan trong khu vực danh lam thắng cảnh cấp quốc gia và đề xuất quy hoạch đất hỗn hợp tại Phân khu chức năng 3.0.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, quy mô nghiên cứu quy hoạch của khu du lịch là 2.944,28 ha. Định hướng đặt ra là hình thành Khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế gắn với phát triển xanh; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi - giải trí cao cấp, đồng thời bảo tồn tài nguyên, môi trường và phát huy các giá trị văn hóa.

Một trong những nội dung được quan tâm là đề xuất hệ thống cầu cảnh quan và tuyến đường kết nối nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách và góp phần tôn tạo, phát huy giá trị danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Quang cảnh hồ Tuyền Lâm. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Theo phương án đang nghiên cứu, có 3 cầu cảnh quan được đề xuất. Trong đó, cầu số 1 dài khoảng 220m, kết nối khu vực công viên công cộng thuộc nhánh phải hồ Tuyền Lâm với bán đảo giáp đường Hoa Hoàng Anh; cầu số 2 và cầu số 3 cùng có chiều dài khoảng 180m, tạo kết nối qua các khu vực bán đảo và công viên công cộng quanh hồ.

Đối với Phân khu chức năng 3.0, tổng diện tích khoảng 150 ha, trong đó khoảng 53 ha thuộc khu vực II của Khu danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đơn vị tư vấn đề xuất quy hoạch một phần diện tích tại đây thành đất ở nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất đã giải phóng mặt bằng, tăng hiệu quả đầu tư và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Trước đó, ngày 13/7/2026, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã gửi hồ sơ xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với đồ án. Đến ngày 12/8, Ban Quản lý tiếp tục bổ sung hồ sơ để giải trình một số nội dung liên quan đến bố trí cầu cảnh quan tại khu vực I và bố trí đất ở tại khu vực II của danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm rõ những nội dung còn cần trao đổi; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến chuyên môn để tiếp tục hoàn thiện đồ án.