Siêu dự án gần 20.000 tỷ đồng lớn nhất Tây Nguyên của FLC đón tin vui

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định tại điểm b và c, khoản 1, Điều 17 Luật Nhà ở năm 2023.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại 3 khu biệt thự nhà ở, ký hiệu Khu A, Khu B và Khu C thuộc Dự án Khu phức hợp Đak Đoa do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại xã Đak Đoa.

Số lượng nhà ở riêng lẻ người nước ngoài được phép sở hữu tại dự án không quá 250 căn.

Theo quy hoạch chung xã Đak Đoa, Dự án Khu phức hợp Đak Đoa có diện tích 519,56 ha, nằm trên địa bàn xã Glar, xã Tân Bình và thị trấn Đak Đoa cũ, nay thuộc xã Đak Đoa. Khu vực triển khai dự án hiện là đất trồng thông đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025-2035.

Ngày 3/6/2026, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu phức hợp Đak Đoa. Theo đó, diện tích khu vực điều chỉnh quy hoạch còn khoảng 489,3 ha.

Theo định hướng, Khu phức hợp Đak Đoa được phát triển thành quần thể đa chức năng, kết hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, văn hóa, thể dục thể thao và các khu ở sinh thái.

Dự án dự kiến có khoảng 4.100 căn nhà ở riêng lẻ, với quy mô dân số tại các khu nhà ở khoảng 17.000 người. Bên cạnh đó, lượng khách tạm trú dưới 6 tháng tại các khu sân golf, thể dục thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng được dự báo khoảng 60.000 lượt người/năm.

Trước đó vào đầu tháng 4/2026, tại Khu phức hợp Đak Đoa, Tập đoàn FLC đã chính thức khởi công Quần thể đô thị nghỉ dưỡng giải trí và sân golf FLC Pleiku Golf Club & Luxury City Resort. Đây được giới thiệu là dự án đô thị nghỉ dưỡng gắn với sân golf tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Nguyên.

Quần thể FLC Pleiku có tổng mức đầu tư các dự án gần 20.000 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ trung tâm Pleiku, kết nối với sân bay Pleiku và trung tâm hành chính, thương mại của tỉnh.