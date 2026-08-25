Diễn biến mới tại tuyến cao tốc dài 136km, vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, đi qua nơi từng “sôi sục” vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (Quảng Ngãi - Đăk Hà, từ Km0 - Km136).

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo hình thức đầu tư công. Sở này được phép tiếp nhận, sử dụng và kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu nghiên cứu tiền khả thi đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện trước đây nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thành nhiệm vụ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Thời hạn hoàn thành trước ngày 5/9/2026.

Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh bố trí (khoảng 1,1 tỷ đồng) để thực hiện các nội dung cần thiết theo quy định, trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng, hết sức cấp thiết, yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng cùng thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai và hoàn thành đúng tiến độ.

Trước đó, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum được tỉnh Quảng Ngãi tính toán lại phương án đầu tư sau khi hình thức BT không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Dự án từng được một nhà đầu tư đề xuất thực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách. Tuy nhiên, sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát lại để bảo đảm tính khả thi và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12 của Thủ tướng về việc hạn chế đề xuất dự án BT, phương án này không còn khả thi để tiếp tục các bước tiếp theo.

Thay vào đó, tỉnh đề xuất tách dự án thành hai thành phần trong một dự án tổng thể trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen dài khoảng 82km sử dụng vốn ngân sách (dự án thành phần 1), và đoạn Măng Đen - Đăk Hà dài khoảng 54km (Km82 - Km136) tiếp tục theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, với tỷ lệ vốn nhà đầu tư khoảng 30%, phần còn lại từ ngân sách Nhà nước - phương án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương.

Theo quy hoạch, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài khoảng 136 km, được định hướng đầu tư trước năm 2030. Tuyến đường dự kiến có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường từ 22-24,7 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự kiến của tuyến khoảng 35.395 tỷ đồng. Trong đó, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen dự kiến ở mức vốn 20.500 tỷ đồng; đoạn Măng Đen - Kon Tum tổng mức đầu tư khoảng 14.850 tỷ đồng.