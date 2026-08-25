Ra mắt Alora Nha Trang: Nightlife Landmark – Biểu tượng ánh sáng, giải trí mới bừng sáng

Được định vị là Nightlife Landmark – biểu tượng ánh sáng và giải trí mới bừng sáng Nha Trang, Alora Nha Trang là toà tháp căn hộ mặt biển hiếm hoi còn lại tại nội đô, đưa hệ giải trí, F&B và nightlife vào cấu trúc vận hành xuyên suốt, mở rộng hành trình của du khách từ lưu trú ban ngày đến vui chơi, tận hưởng sau hoàng hôn.

Mảnh ghép hoàn thiện hành trình từ ngày đến đêm tại Libera Nha Trang

Sự xuất hiện của Alora được đặt trong chiến lược phát triển tổng thể của Libera Nha Trang – quần thể đô thị resort quốc tế 44ha – điểm đến mới của Châu Á đã hiện hữu, đang vận hành và đồng thời đón cả hai dòng khách nội địa và quốc tế. Nguồn khách đa dạng tạo nền tảng để hệ sinh thái lưu trú, nghỉ dưỡng, văn hóa và giải trí tại Libera Nha Trang duy trì sức hút quanh năm.

Không phải là một dự án đứng độc lập, Alora Nha Trang thừa hưởng trực tiếp sức hút và dòng khách từ hệ sinh thái Libera Nha Trang. Đồng thời, dự án bổ sung mảnh ghép giải trí đêm, hoàn thiện hành trình trải nghiệm từ ngày sang đêm tại Libera Nha Trang.

Từ Alora, du khách có thể tiếp cận hệ sinh thái đã hiện hữu tại đô thị resort quốc tế như Nhà hát Đó cùng hai show diễn Rối Mơ và Chum Show, Quảng trường Trống Đồng – Đông Sơn Verse, hệ F&B quốc tế, tuyến phố thương mại, Beach Club, ba bãi tắm riêng tư, bến du thuyền quốc tế, công viên san hô Vạn San Đảo 28 ha cùng nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật và sự kiện điểm đến.

Alora Nha Trang chính là lý do để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và chi tiêu nhiều hơn sau hoàng hôn, củng cố định vị "Asia’s New Destination – Điểm đến mới của châu Á" của đô thị resort quốc tế 44ha Libera Nha Trang.

Phối cảnh tổng thể đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang – "Asia’s New Destination".

"Trong chiến lược phát triển Libera Nha Trang, Alora là mảnh ghép nightlife quan trọng để hoàn thiện hành trình trải nghiệm từ ngày sang đêm. Chúng tôi không chỉ muốn bổ sung thêm một sản phẩm lưu trú, mà tạo thêm lý do để du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tiếp tục khám phá điểm đến sau hoàng hôn. Với Alora Nha Trang, Libera Nha Trang từ một thành phố tự do bên biển, nay đã hoàn thiện và trở thành Asia’s New Destination." - Ông Lê Minh Tâm, Tổng Giám đốc CTCP Vega City - đơn vị phát triển bất động sản của KDI Group, chia sẻ.

Cảm hứng phát triển từ tâm huyết bảo tồn hệ sinh thái san hô

Bản sắc thiết kế của Alora Nha Trang lấy cảm hứng từ thế giới san hô rực sáng về đêm dưới đại dương, gắn với tâm huyết bảo tồn hệ sinh thái san hô tại Nha Trang của KDI Group với công viên Vạn San Đảo 28ha. Nguồn cảm hứng bản địa được chuyển hóa thành ngôn ngữ kiến trúc, cảnh quan và ánh sáng xuyên suốt dự án.

Nếu ban ngày Alora hiện diện với dáng hình mềm mại theo nhịp đại dương, khi đêm xuống, hệ ánh sáng trên mặt đứng cùng nhịp giải trí được kích hoạt, đưa công trình chuyển sang một diện mạo độc đáo: quyến rũ ban ngày, rực rỡ về đêm.

Tinh thần đại dương tiếp tục được thể hiện qua kiến trúc Waverly, chắt lọc chuyển động liên tục của sóng biển thành những đường cong trên mặt đứng tòa tháp. Thiết kế vừa tạo khả năng nhận diện, vừa mở rộng lợi thế cảnh quan với hơn 90% căn hộ hướng biển hoặc view mở, đưa ba lớp cảnh quan vịnh – núi – biển trở thành một phần trong trải nghiệm của phần lớn quỹ căn.

Phối cảnh tầm nhìn ban ngày từ căn hộ Alora Nha Trang.

Tọa lạc tại biển Bãi Tiên, nằm trên mặt tiền đường Trần Phú nối dài, Alora Nha Trang sở hữu địa thế "lưng tựa núi Tiên – mặt nghênh vịnh Ngọc" , đồng thời thừa hưởng khoảng 2 km đường bờ biển và ba bãi tắm riêng tư biệt lập trong quần thể Libera Nha Trang. Trong bối cảnh quỹ đất mặt biển nội đô ngày càng hạn chế, vị trí này củng cố giá trị khan hiếm của Alora Nha Trang trên thị trường Nha Trang.

Alora Nha Trang phát triển đa dạng sản phẩm từ studio, căn hộ 1–3 phòng ngủ đến penthouse và Bizhome, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và vận hành/gia tăng hiệu quả sử dụng. Chủ sở hữu đồng thời có thể lựa chọn phương án bàn giao cơ bản để cá nhân hóa không gian hoặc bàn giao đầy đủ nội thất nhằm rút ngắn thời gian đưa tài sản vào sử dụng.

Nightlife Landmark với hành trình giải trí từ khối đế lên tầng mái

Điểm khác biệt cốt lõi của Alora Nha Trang nằm ở Nightlife Entertainment Complex chuẩn quốc tế do Sunset Hospitality Group (Dubai) phát triển và cung cấp dịch vụ. Thay vì tập trung tiện ích tại một vài tầng, Entertainment Complex được tổ chức thành hành trình giải trí theo phương thẳng đứng .

Từ khối đế với tổ hợp ẩm thực và vui chơi giải trí đêm, hành trình tại Alora Nha Trang tiếp nối trong 1.000 m² không gian trong nhà dành cho Gaming, Bowling và F&B, đan xen các hoạt động Live Bands, LED Glow, Neon Painting và DJ. Nhịp giải trí sau đó mở rộng ra ngoài trời với Outdoor Gaming Capital Zone và Pool Party, trước khi được đẩy lên cao tại Rooftop Sky Bar trên tầng mái – hoàn thiện hành trình nightlife xuyên suốt từ khối đế lên tầng cao của tòa tháp.

Cấu trúc này đưa nightlife trở thành một phần cốt lõi trong trải nghiệm tại Alora Nha Trang, tạo thêm lý do để du khách lưu trú, vui chơi và tiếp tục khám phá tòa tháp sau hoàng hôn.

Bên cạnh đó, Alora Nha Trang được quản lý vận hành theo chuẩn khách sạn quốc tế và được cung cấp dịch vụ bởi lyf by The Ascott Limited. Sự tham gia của hai đối tác quốc tế bổ sung hai lớp giá trị cho Alora Nha Trang: lyf nâng chuẩn lưu trú theo tinh thần lifestyle hospitality, trong khi Sunset Hospitality Group kiến tạo hệ F&B – entertainment – nightlife xuyên suốt tòa tháp.

Về KDI Group

KDI Group là chủ đầu tư của Libera Nha Trang – Đô thị resort quốc tế quy mô 44 ha tại Nha Trang. Sau hơn 10 năm phát triển, KDI Group xây dựng hệ sinh thái đa lĩnh vực với các hoạt động trọng tâm trong bất động sản, du lịch – giải trí, giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời theo đuổi các sáng kiến bảo tồn hệ sinh thái biển và phát huy giá trị văn hóa.

Tập đoàn hướng tới phát triển những sản phẩm khác biệt, bài bản và bền vững, mang lại giá trị cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Alora Nha Trang - Toà tháp "Nightlife Landmark – Bừng sáng Nha Trang" đánh dấu bước hoàn thiện hành trình nghỉ dưỡng – văn hóa – nghệ thuật – ẩm thực – giải trí từ ngày đến đêm, Qua đó củng cố vị thế Libera Nha Trang như một điểm đến mới của châu Á và đưa Alora trở thành Nightlife Landmark mới bên vịnh Nha Trang. Sự ra mắt này đưa Alora Nha Trang trở thành tâm điểm của xu hướng bất động sản dòng tiền tại thủ phủ du lịch quốc tế Nha Trang – Khánh Hoà.



