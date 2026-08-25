Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây đại đô thị rộng tới 1.100ha, vốn đầu tư gần 145.000 tỷ đồng tại tỉnh sát vách với thành phố giàu nhất Việt Nam

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nằm tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh với quy mô gần 1.100ha, được khởi công ngày 19/8/2025.

Theo quy hoạch, Phước Vĩnh Tây được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái, thông minh và phát triển bền vững, tích hợp hệ thống tiện ích gồm y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công viên và các không gian cảnh quan.

Dự án có vị trí kết nối với nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm như Vành đai 4 TP HCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến metro số 12 trong quy hoạch. Khu đô thị được kỳ vọng trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Ninh, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

Đáng chú ý, dự án sở hữu cơ cấu sản phẩm quy mô lớn. Theo quy hoạch tổng thể, toàn khu dự kiến cung cấp 15.244 lô đất ở thấp tầng, 13.440 căn hộ nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư.

Chủ đầu tư định hướng ưu tiên triển khai phân khu A rộng 234ha, trong đó khoảng 82ha dành cho các công trình nhà ở. Hai phân khu B và C có diện tích lần lượt 534ha và 322ha sẽ được triển khai gối đầu, hướng tới hoàn thiện toàn bộ đại đô thị với quy mô dân số khoảng 90.000 người vào cuối năm 2030.

Hiện công trường dự án đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng, với nhiều máy móc, thiết bị được huy động để triển khai thi công. Các phương tiện cơ giới được bố trí thành nhiều mũi thi công, vừa đào, vừa vận chuyển đất.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi 3 mặt được bao bọc bởi dòng sông Cần Giuộc và Rạch Ván, lại cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ khoảng 25km.

Dự án có tổng mức đầu tư 144.663 tỷ đồng. Mức đầu tư này bao gồm chi phí xây dựng đã gồm thuế giá trị gia tăng, các nghĩa vụ tài chính về đất đai và chi phí lãi vay được vốn hóa.﻿

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn huy động dự kiến chiếm 85% tổng mức đầu tư. Với 15% vốn chủ sở hữu, Vinhomes sẽ đảm nhận 70% thông qua liên danh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG).

VIG là công ty đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, hiện là cổ đông lớn nhất tại Vingroup với tỷ lệ sở hữu 32,5% cổ phần.

HIện dự án đã thực hiện chi trả tiền bồi thường cho 4.618 hộ và 1 tổ chức với tổng diện tích đạt 753,33 ha, tương ứng tổng số tiền chi trả là hơn 10.111 tỷ đồng (đạt 69,13% tổng diện tích).