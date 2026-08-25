Việt Nam có một nhà hàng lớn nhất thế giới, sức chứa lên đến 5.000 người, nằm trên hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Theo Sun Group, ngày 1/5/2026, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness (GWR) đã trao danh hiệu “Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới – The largest beachfront beer hall in the world” cho Sun Bavaria GastroPub tại Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc. Nhà hàng có diện tích 6.825 m², sức chứa 5.000 người.

Sun Bavaria GastroPub được khánh thành ngày 16/11/2024. Sau hơn 2 năm hoạt động, nhà hàng mở rộng quy mô từ 1.000 lên 5.000 chỗ ngồi, tương đương tăng 5 lần.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công bố kỷ lục cho nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub (ảnh: Sun Group).

Theo Sun Group, sức hấp dẫn của nhà hàng nằm ở Sun KraftBeer, dòng bia được sản xuất trực tiếp tại Phu Quoc Brew House theo công thức Bavaria có lịch sử hàng trăm năm, sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Đức.

Danh hiệu “Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới” còn gắn liền với show diễn “Bản giao hưởng đại dương” (Symphony of the Sea) – một trong những chương trình giải trí kết hợp âm nhạc, ánh sáng, pháo hoa và nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm trên mặt biển.

Từ khu vực nhà hàng, khán giả có thể theo dõi các màn trình diễn jetski, flyboard và jetsurf của các vận động viên quốc tế.

Chỉ sau 2 năm hoạt động, Sun Bavaria GastroPub đã mở rộng quy mô gấp 5 lần (ảnh: Sun Group).

Ngoài Symphony of the Sea, từ nhà hàng còn có thể quan sát Cầu Hôn, công trình biểu tượng tại Thị trấn Hoàng Hôn, và màn pháo hoa từ show nghệ thuật đa phương tiện Nụ hôn của Biển cả (Kiss of the Sea).

Để đạt được danh hiệu “Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới”, theo đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới cho biết, nhà hàng đã trải qua 3 vòng thẩm định nghiêm ngặt, được thực hiện với tiêu chuẩn kỹ thuật cao, giám sát bởi các nhân chứng độc lập, bao gồm cả chuyên gia ẩm thực để xác nhận mô hình Beer Hall tiêu chuẩn.

Các chuyên gia giám định của Guinness cũng nhận định rằng cho tới nay, xét về quy mô và vị trí đặc biệt bên biển cũng như việc sở hữu show diễn "Bản giao hưởng đại dương" (Symphony of the Sea), đây là nhà hàng vô cùng đặc biệt mà thế giới có lẽ chưa xuất hiện một phiên bản thứ hai.

Cáp treo Hòn Thơm - công trình rút ngắn thời gian di chuyển từ An Thới đến Hòn Thơm từ khoảng 30 phút bằng tàu biển xuống còn 15 phút (ảnh: Sun Group).

“Nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới” là kỷ lục Guinness thứ 3 mà Sun Group mang về cho đảo Ngọc, sau Cáp treo Hòn Thơm “Tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới” và sân khấu show diễn Nụ hôn của biển cả, với Nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới.

Trong đó, đáng chú ý là Cáp treo Hòn Thơm. Khai trương vào tháng 2/2018 - ngay trong ngày đầu ra mắt, tuyến cáp treo đã được tổ chức Guinness thế giới công nhận là “Tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới” với chiều dài 7.899,9 m.

Cáp treo Hòn Thơm nối từ thị trấn An Thới, qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa và kết thúc ở Hòn Thơm. Hệ thống gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa tối đa 30 hành khách, vận tốc 8,5 m/s.

Công trình đã giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ An Thới đến Hòn Thơm từ khoảng 30 phút bằng tàu biển xuống còn 15 phút. Trong quá trình di chuyển, hành khách có thể quan sát cảnh quan biển đảo Phú Quốc từ trên cao.

Việc liên tiếp sở hữu các công trình được Guinness ghi nhận cũng đã góp phần làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch của Phú Quốc. Qua đó, Phú Quốc ngày càng khẳng định vị thế của một điểm đến quốc tế, nơi du khách không chỉ tìm kiếm những kỳ nghỉ mà còn có thể khám phá các công trình biểu tượng, điểm đến và show diễn quy mô lớn...﻿