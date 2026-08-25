Novaland khởi công dự án cao tầng ngay ga Long Trường của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành

Mảnh ghép cao tầng tại tâm điểm kết nối TOD

Ngày 22/8, Tập đoàn Novaland tổ chức lễ khởi công dự án Tropic Tower - phân khu cao tầng, nằm ở vị trí trung tâm của khu đô thị Tropic Riverside tại phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ) đã hoàn thiện tiện ích, hạ tầng và cảnh quan.

Phân khu này gồm 2 tòa tháp cao 14 tầng, cung ứng ra thị trường chỉ 250 căn hộ, shophouse. Dự án sở hữu mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 40%, được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở, tối ưu lấy ánh tự nhiên và hướng trực diện ra sông Rạch Chiếc.

Một lợi thế của Tropic Tower khiến các nhà đầu tư chú ý chính là vị trí khi bám sát trục hạ tầng giao thông trọng điểm. Dự án nằm cùng hướng ga Long Trường (S07), 1 trong 6 ga TPHCM của tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - sân bay quốc tế Long Thành. Ga Long Trường cũng nằm trong số 14 nhà ga được đề xuất triển khai trong giai đoạn 1 và điểm trung chuyển với tuyến Metro số 10 trong tương lai.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh trình sở ngành TPHCM thẩm định, tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành dài hơn 46,5km, và là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm dự kiến khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9. Tuyến áp dụng công nghệ tự động hóa cấp độ cao nhất GoA4 theo tiêu chuẩn châu Âu, tốc độ tối đa 120km/h.

Novaland khởi công Tropic Tower giữa thời điểm thị trường bất động sản khu Đông nhận thêm nhiều tin vui về việc các dự án hạ tầng chuẩn bị hoàn thiện.

Bên cạnh tuyến đường sắt kết nối sân bay, Tropic Riverside còn nằm liền kề mạng lưới Metro Bến Thành - Thủ Thiêm, tiếp cận nhanh chóng đến đường Vành đai 3 và đường Song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ thành hình trong tương lai, mở ra khả năng kết nối liên vùng. Theo quy hoạch, dự án nằm trong khu vực trọng điểm của TP Thủ Đức (cũ) được đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm).

Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút để kết nối đến nút giao An Phú, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc; 10 phút đến Khu Công nghệ cao; 15 phút đến Trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm và 20 phút đến trung tâm quận 1 (cũ).

Khu thấp tầng thuộc dự án Tropic Riverside đã hoàn thiện, bàn giao nhà và đón cư dân an cư

Sức hút khu Đông

Đại diện các đại lý phân phối chiến lược tại lễ khởi công đều bày tỏ sự lạc quan về thanh khoản của dự án. Theo đó, sức hút của bất động sản căn hộ TP Thủ Đức đang gia tăng mạnh mẽ khi các công trình như Vành đai 2, Vành đai 3 và sân bay quốc tế Long Thành đang tăng tốc về đích.

Thêm vào đó, Trung tâm hành chính mới của TPHCM tại Thủ Thiêm dự kiến hoàn thành vào năm 2028 với hơn 8.000 cán bộ làm việc. Thông tin này đang tạo ra làn sóng đầu tư tại các dự án có thể di chuyển nhanh về Thủ Thiêm. Trong bối cảnh giá căn hộ tại bán đảo Thủ Thiêm đang neo cao ở mức 200 - 500 triệu đồng/m2, các khu vực vệ tinh kết nối TOD như ga Long Trường trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nhu cầu ở thực lẫn tích lũy tài sản.

Báo cáo thị trường của nhiều đơn vị nghiên cứu thì chỉ ra Thủ Đức (cũ) là một trong hai khu vực dẫn dắt nguồn cung căn hộ tại TPHCM. Cùng với đó là xu hướng tìm kiếm bất động sản dọc các trục metro, nhất là khi các công trình giao thông lớn được thúc tiến độ. Hạ tầng được cải thiện chính là lực đẩy để khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn nhà đầu tư quyết định "xuống tiền".

Tropic Tower sở hữu đồng thời 3 lợi thế: cận sông Rạch Chiếc, tiện ích hoàn chỉnh và kết nối TOD.

Đại diện Ban Kinh doanh Tập đoàn Novaland cũng bày tỏ tự tin về khả năng được đón nhận của Tropic Tower khi dự án sở hữu đồng thời 3 lợi thế: vị trí bên sông, tiện ích hoàn chỉnh và kết nối TOD trong khi nguồn cung sản phẩm trung cấp có lợi thế này đang rất hạn chế. "Chúng tôi tin rằng, Tropic Tower sẽ thu hút được những khách hàng tìm kiếm một nơi để an cư và kết nối nhanh đến các trung tâm mới như Thủ Thiêm, Nhơn Trạch, sân bay Quốc tế Long Thành thông qua các tuyến giao thông công cộng đang dần hoàn thiện, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại", bà Nguyễn Thị Tuyết An Nhàn - Quyền Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn Novaland cho biết.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành và bàn giao dự án Tropic Tower đến tay khách hàng dự kiến vào quý 3/2027. Dự án do Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Khang Thành đảm nhận hạng mục thi công kết cấu công trình (phần ngầm và phần thân).