Thông tin mới nhất về tuyến cao tốc hơn 27.000 tỷ có 2 hầm xuyên đèo hiểm trở, xây trụ cầu cao nhất Việt Nam

Phối cảnh cầu Ba La 2 có chiều cao trụ 105 m. Ảnh: CĐT

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, sáng 24/8, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án thành phần 2, đoạn từ Km22+000 đến Km90+000, có chiều dài 69km, trong đó 63,25km cần giải phóng mặt bằng và 5,75km là chiều dài các hầm. Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai được giao làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng.

Để triển khai tuyến chính, dự án dự kiến thu hồi khoảng 576ha đất, ảnh hưởng đến 1.712 hộ dân và 11 tổ chức. Trong đó, 46 hộ cần được bố trí tái định cư và khoảng 701 ngôi mộ phải di dời.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao 21,84km trên tổng số 63,25km mặt bằng cần giải phóng. Theo kế hoạch, đến ngày 30/8/2026, khoảng 57km sẽ được bàn giao. Phần còn lại 6,25km thuộc đất rừng phòng hộ đang được hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng.

Về thi công, Ban Quản lý dự án đang đẩy nhanh các thủ tục để triển khai các gói thầu xây lắp. Với gói XL01, đoạn Km22+000 - Km39+740, đơn vị đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.

Tại gói XL02, đoạn Km39+740 - Km60+000, 4,2km mặt bằng trên tổng chiều dài 20,76km đã được bàn giao. Nhà thầu đang xây dựng lán trại, khảo sát đường công vụ, bãi thải và tiếp cận thi công tại một số vị trí.

Gói XL03, đoạn Km60+000 - Km77+510, đã được bàn giao 4,79km trên tổng số 19,5km. Tại phần mặt bằng này, nhà thầu đã huy động nhân lực, thiết bị, triển khai xây dựng lán trại, phát quang và làm đường công vụ phục vụ thi công.

Trong khi đó, gói XL04, đoạn Km77+510 - Km90+000, đã được bàn giao 5,74km trên tổng chiều dài 9,36km. Các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị, triển khai lán trại và đường công vụ, chuẩn bị thi công hầm Mang Yang cùng các công trình trên tuyến.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên các khu tái định cư, mỏ vật liệu, bãi thải và những đoạn tuyến chính. Các đơn vị được yêu cầu bảo đảm mặt bằng bàn giao liền mạch, đồng thời khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất và kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để xử lý.

Trước đó, ngày 19/8, UBND tỉnh Gia Lai khởi công dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn từ nút giao Quốc lộ 19 qua khu vực Tây Sơn đến nút giao Mang Yang. Đây là dự án thành phần dài nhất trong 3 đoạn tuyến, đồng thời có tổng mức đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Tuyến có 2 cầu lớn và 2 hầm cấp đặc biệt xuyên qua đèo An Khê và Mang Yang.

Dự án đi qua khu vực có địa hình, địa chất phức tạp, trong đó hầm An Khê dài khoảng 2,8km. Đáng chú ý, cầu Ba La 2 có trụ cao xấp xỉ 105m, dự kiến trở thành trụ cầu cao nhất Việt Nam, vượt kỷ lục trụ cầu Móng Sến cao 83m được khánh thành năm 2023.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75m, vận tốc thiết kế 100km/h. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 43.700 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2029.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku từ khoảng 3,5-4 giờ xuống còn 1,5-2 giờ, đồng thời giảm 40-50% thời gian và chi phí vận tải. Hiện phương tiện giữa hai địa phương chủ yếu lưu thông qua Quốc lộ 19, với nhiều đoạn đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cao tốc được kỳ vọng tăng cường kết nối Tây Nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, liên thông với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời mở rộng hành lang logistics từ Biển Đông lên Tây Nguyên và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy giao thương với Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.