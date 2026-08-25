Cảnh hoang tàn bên trong khu 'đất vàng' tại phường Hai Bà Trưng vừa bị thu hồi
Khu đất rộng gần 20.000m2 do Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội quản lý kéo dài từ số 1 đến số 3 Tăng Bạt Hổ vừa bị UBND TP Hà Nội thu hồi.
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Sân pickleball được cải tạo lại từ sân tennis cũ, hiện đang kinh doanh dịch vụ thể thao
Phương tiện hỏng hóc, để một góc trong khuôn viên Cung thể thao Thanh niên
Tất cả khu vực có các sân pickleball, bể bơi... đều được sử dụng để hoạt động thể thao đúng chức năng nhiệm vụ và đã được UBND Thành phố phê duyệt. Hoàn toàn không có việc liên kết trái phép với bên thứ ba.
Được biết, trước đó đơn vị này đã nhiều lần có văn bản báo cáo, đề xuất cơ chế tự huy động nguồn vốn đầu tư xã hội hóa từ các doanh nghiệp để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của thanh thiếu niên mà không cần dùng đến ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch dự án treo nên các đề xuất xã hội hóa này đều không thể thực hiện được.
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