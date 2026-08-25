Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu công trình hầm - cầu vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, thiết kế ấn tượng với 2 cửa hầm tạo hình đóa sen khổng lồ giữa đại dương

Mới đây, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, kiểm tra hiện trạng hàng loạt dự án khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Trong đó, đoàn khảo sát đã đến vị trí dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu trên địa bàn phường Rạch Dừa.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã khởi công ﻿Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu vào ngày 1/7/2026. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt có tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng.

Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp cầu, khu vực cửa hầm và hầm vượt biển trong cùng một dự án.

Lần đầu tiên, TP.HCM và Vũng Tàu được kết nối trên một trục giao thông trực tiếp, rút ngắn hành trình di chuyển Cần Giờ - Vũng Tàu xuống chỉ còn khoảng 10 phút, mở ra không gian phát triển hướng biển và thúc đẩy kinh tế biển, du lịch, logistics cho cả khu vực.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 14,06km, điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa, thuộc siêu đô thị Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ; điểm cuối tại nút giao với đường 30 Tháng 4, phường Vũng Tàu, phường Rạch Dừa, phường Tam Thắng.

Toàn tuyến được quy hoạch 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Đặc biệt, công trình có hơn 8 km cầu vượt biển và 3,85 km hầm vượt biển, tạo thành hệ thống đường và hầm vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam.

Phương án thiết kế cầu với hình hoa sen ở dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Bên cạnh kỷ lục về đường vượt biển, công trình còn được thiết kế ấn tượng với khu vực cửa hầm hai đầu cầu mô phỏng hai đóa sen khổng lồ, kiêu hãnh vươn lên từ đại dương, tạo thành điểm nhấn nổi bật trên toàn tuyến.

Ở góc nhìn từ trên cao, hai đầu kết nối giữa Cần Giờ và Vũng Tàu cũng được thiết kế theo hình hoa sen cách điệu, tạo nên sự đồng nhất về mặt cảnh quan.

Phối cảnh khu vực cửa hầm.

Đây là nơi bố trí các trạm dừng nghỉ sinh thái với hệ thống trạm sạc, bãi để xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ, không gian cảnh quan đường dạo hiện đại.

Dự kiến sau 3 năm kể từ ngày được bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện khởi công, công trình sẽ đi vào hoạt động và trở thành công trình “biểu tượng trên biển” của TP.HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án lớn như cầu Cần Giờ, đường sắt Cần Giờ - Bến Thành, mở rộng đường Rừng Sác hay cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được triển khai, tuyến vượt biển này được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới hạ tầng liên kết vùng của khu vực Đông Nam Bộ.﻿