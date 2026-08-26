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Đúng 5 ngày nữa, người sử dụng đất không làm những thủ tục này có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng

| | Bất động sản

Ngày 31/8 tới đây, người sử dụng đất không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không đăng ký biến động đất đai có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Từ ngày 31/8/2026, Nghị định 281/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bổ sung và điều chỉnh một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đáng chú ý, hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định có thể bị phạt tới 3 triệu đồng đối với cá nhân đồng thời buộc hoàn tất thủ tục.﻿

Cụ thể, tại Điều 4, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 quy định: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.﻿

Tại Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT cũng quy định, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai sẽ bị hạt tiền từ 1-2 triệu đồng.﻿

Một trong những điểm đáng chú ý khác là Nghị định số 281/2026/NĐ-CP điều chỉnh thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo quy định mới, Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng, đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn có thời hạn 03 tháng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trong khi đó, theo quy định trước đây, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền phạt tiền đến 05 triệu đồng. Như vậy, mức phạt tiền tối đa thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã được nâng lên 50 lần, phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Nghị định cũng bãi bỏ quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp huyện tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay. ﻿

Bên cạnh đó, Nghị định số 281/2026/NĐ-CP bổ sung nguyên tắc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, trường hợp vợ và chồng cùng có quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân. ﻿

Ngọc Lan

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