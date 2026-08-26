Giao dịch đất nền Đà Nẵng tăng gấp 8 lần

Theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng và phụ cận tháng 7 của DKRA, phân khúc đất nền ghi nhận 16 dự án với nguồn cung đạt 1.547 nền, tăng 3,5% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ đạt 42 nền, gấp 8 lần tháng trước, tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ chỉ ở mức 3%.

Đáng chú ý, hầu hết nguồn cung (khoảng 96%) đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án đã mở bán trước đó. Sức cầu nhìn chung vẫn duy trì ở mức thấp. Thanh khoản tập trung cục bộ ở nhóm các dự án mới mở bán trong tháng, chiếm đến 85,7% trên tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường.

Mặt bằng giá sơ cấp duy trì xu hướng đi ngang so với tháng trước. Trong khi đó, xét theo cùng kỳ năm 2025, giá bán tại một số dự án ghi nhận giảm trung bình 7%, tuy nhiên diễn biến này chỉ mang tính cục bộ khi một số chủ đầu tư chủ động điều chỉnh giá bán, gia tăng mức chiết khấu và các chính sách ưu đãi nhằm tăng thanh khoản. Mặt bằng giá thứ cấp không ghi nhận nhiều biến động so với tháng trước. Thanh khoản thị trường tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

Theo DKRA thị trường căn hộ ghi nhận nguồn cung từ 19 dự án với 3.465 căn, tăng 30% so với tháng trước. Lượng tiêu thụ đạt 933 căn, đưa tỷ lệ tiêu thụ đạt 27%.

Tuy nhiên hơn 66% nguồn cung vẫn đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án đã mở bán trước đó, cho thấy nguồn cung mới thực tế vẫn còn hạn chế trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Sức cầu thị trường vẫn ở mức thấp, thanh khoản tập trung cục bộ tại dự án mới mở bán trong tháng, chiếm hơn 77% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp toàn thị trường.

Phân khúc căn hộ hạng A và hạng B tiếp tục chiếm ưu thế, chiếm khoảng 77% tổng nguồn cung sơ cấp. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận sự trở lại của phân khúc căn hộ hạng C sau thời gian dài vắng bóng, với một dự án mở bán mới tại phường Hải Vân. Ngũ Hành Sơn tiếp tục là khu vực dẫn đầu về nguồn cung, chiếm khoảng 42% tổng nguồn cung sơ cấp. Trong khi đó, Hòa Xuân vươn lên dẫn dắt thanh khoản với gần 78% tổng lượng giao dịch.

Mặt bằng giá sơ cấp không biến động nhiều so với tháng trước. Trong khi đó, giá thứ cấp ghi nhận giảm khoảng 3% so với tháng 6/2026. Trước áp lực lãi suất tăng cao, một bộ phận nhà đầu tư chịu áp lực tài chính có xu hướng điều chỉnh giá bán dưới mức kỳ vọng nhằm thu hồi vốn và cải thiện thanh khoản.