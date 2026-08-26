Giá trung bình toàn bộ thị trường căn hộ TP.HCM mở rộng giảm 16 triệu đồng/m2

Thị trường bất động sản TP.HCM có thêm quỹ đất, nguồn cung và lựa chọn cho người mua

Tại Diễn đàn Bất động sản 2026 với chủ đề “Siêu đô thị - Siêu cơ hội” diễn ra ngày 25/8 tại TP.HCM, do Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER tổ chức, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết việc mở rộng không gian phát triển đang tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản.

Theo bà Dung, trong lĩnh vực nhà ở, khoảng 80% nguồn cung căn hộ mới trong 6 tháng đầu năm 2026 của TP.HCM mở rộng đến từ khu vực Bình Dương.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam

Quỹ đất lớn hơn giúp người mua có thêm lựa chọn về vị trí, loại hình sản phẩm và mức giá. Giá căn hộ sơ cấp bình quân từ khoảng 92 triệu đồng/m2 tại TP.HCM khu trung tâm giảm xuống còn 76 triệu đồng/m2 khi tính trên toàn thị trường mở rộng, tương đương giảm 16 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá căn hộ thứ cấp bình quân hiện khoảng 62 triệu đồng/m2.

Giá bất động sản sơ cấp ở mức dễ chịu do có nguồn cung từ khu vực ngoại thành. (Nguồn: CBRE)

Không chỉ nhà ở, bất động sản công nghiệp cũng được hưởng lợi từ việc mở rộng không gian đô thị. Theo CBRE, quỹ đất phát triển công nghiệp từ khoảng 2.500 ha trước đây có thể tăng lên hơn 15.000 ha, tạo thêm không gian cho sản xuất và nhiều lựa chọn hơn về vị trí, giá thuê cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bà Dung cho rằng cấu trúc siêu đô thị đa trung tâm đang tạo tiền đề cho nhiều phân khúc bất động sản phát triển. Trong đó, mô hình đô thị nén (TOD) quanh các ga đường sắt đô thị, điển hình là tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, cùng hành lang Vành đai 3 và Vành đai 4 được kỳ vọng trở thành những khu vực thu hút dòng vốn lớn.

Bên cạnh đó, các khu vực phát triển du lịch sinh thái, đô thị biển như Cần Giờ, Hồ Tràm hay phân khúc căn hộ vừa túi tiền tại các cực tăng trưởng phía Bắc như Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một cũng được đánh giá còn nhiều dư địa.

Trong bối cảnh thị trường mới, bà Dung khuyến nghị doanh nghiệp và nhà đầu tư cá nhân chuyển từ chiến lược “lướt sóng” ngắn hạn sang đầu tư giá trị dài hạn. Việc theo sát quy hoạch hạ tầng, đa dạng hóa danh mục tài sản và ưu tiên các dự án có nền tảng pháp lý rõ ràng sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo toàn và gia tăng giá trị vốn.

Ở góc độ thị trường, bà Dung dự báo trong 5-10 năm tới, dòng vốn sẽ tiếp tục hướng vào hai lĩnh vực có nhu cầu lớn là bất động sản nhà ở và bất động sản công nghiệp. Trong đó, bất động sản công nghiệp có thể thu hút những dòng vốn quy mô lớn do yêu cầu đầu tư cao.

Đối với nhà ở, bà cho rằng yếu tố quan trọng là các chủ đầu tư phải nhìn thấy và đáp ứng đúng nhu cầu thực của thị trường. “Nhu cầu mua nhà để ở thực sự phải chiếm đa số thì thị trường mới có thể phát triển bền vững”, bà Dung nhận định.