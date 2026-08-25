Hai không gian tại SOHO The Global City: Hai nhịp sống và kinh doanh song hành

Không ngừng lắng nghe những nhu cầu của khách hàng, giữa tháng 7/2026, Masterise Homes giới thiệu hai căn nhà mẫu The Classic và SOHO Social Club tại khu phố thương mại SOHO thuộc khu đô thị The Global City. Hai căn nhà mẫu được xem như hai giải pháp không gian, phát triển từ những nhu cầu vận hành khác nhau của khách hàng.

Mỗi phương án không chỉ định hình trải nghiệm và cách thức vận hành, mà còn kiến tạo một không gian kinh doanh và sinh sống mang dấu ấn riêng của từng thương hiệu. Nếu The Classic đề cao sự riêng tư, tinh tế và chiều sâu trải nghiệm thì SOHO Social Club mở ra một cách tiếp cận cởi mở hơn – nơi sáng tạo, tương tác cộng đồng và nhịp sống đô thị cùng hiện diện, tạo nên một không gian giàu năng lượng và bản sắc.

The Classic được định hình như một hình mẫu nhà phố mang tinh thần thanh lịch và kín đáo, nơi hoạt động kinh doanh hòa vào đời sống theo một nhịp điệu nhẹ nhàng hơn. Cách bố trí không gian đề cao cảm giác chỉn chu, riêng tư và sự tinh tế trong từng trải nghiệm, phù hợp với những mô hình kinh doanh đặt chất lượng, chiều sâu và dấu ấn cá nhân làm trọng tâm.

Tinh thần ấy được thể hiện qua hình ảnh một tiệm bánh thủ công kết hợp quán café sách, lấy cảm hứng từ những cửa tiệm duyên dáng trên các tuyến phố châu Âu. Từ nội thất, ánh sáng đến bầu không khí đều được tiết chế vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi nhưng có gu, nơi khách hàng có thể chậm lại để thưởng thức một tách café, một món bánh được làm thủ công và tận hưởng những cuộc gặp gỡ theo cách riêng. Qua The Classic, SOHO gợi mở một phong cách kinh doanh mà trải nghiệm, sự tinh tế và chất sống của chủ nhân cùng hiện diện tự nhiên trong một mái nhà.

Bước lên những tầng trên, nhịp sống tại The Classic dần chuyển sang một sắc thái riêng tư hơn. Đây là không gian dành cho gia đình, nơi các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi và tận hưởng được tổ chức hợp lý để đáp ứng nhu cầu thường nhật sau một ngày làm việc. Mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng vẫn kết nối trong một tổng thể liền mạch.

Có thể nói, The Classic đại diện cho một trong những layout tiêu biểu của SOHO, phù hợp với các mô hình kinh doanh đề cao sự riêng tư và chiều sâu trải nghiệm như spa, boutique café, nhà hàng, cửa hàng sách hay văn phòng tư vấn. Ở đó, sự tinh tế không nằm ở những biểu đạt phô trương, mà được cảm nhận qua bầu không khí, cách tổ chức không gian và những chi tiết vừa đủ để tạo nên cảm xúc cho cả chủ nhân lẫn khách ghé thăm.

Với thiết kế tối ưu, khu vực kinh doanh và không gian sinh hoạt tại The Classic được phân tách có chủ đích. Chính nhờ đó, chủ sở hữu vừa có thể duy trì hiệu quả kinh doanh, vừa tận hưởng không gian sống riêng tư sau những giờ làm việc năng suất.

Nếu The Classic đại diện cho nhịp kinh doanh riêng tư và yên tĩnh, thì SOHO Social Club mang tinh thần của những mô hình kinh doanh đề cao tính sáng tạo trong không gian và kết nối cộng đồng. Trên diện tích đất khoảng 133m², với tổng diện tích sàn sử dụng khoảng 347,8m², điểm nhấn đặc biệt của căn nhà nằm ở khoảng xẻ khe bên hông - một chi tiết kiến trúc vừa tạo nên diện mạo khác biệt, vừa mở ra những giá trị cảm nhận rõ nét trong không gian. Ánh sáng tự nhiên len qua từng tầng, kết hợp cùng những luồng gió đối lưu giúp căn nhà luôn thoáng đãng, dễ chịu, gợi cảm giác như một căn villa phố giữa lòng đô thị.

Trên nền tảng đó, năm tầng được tổ chức theo cấu trúc linh hoạt: tầng trệt và tầng một dành cho hoạt động kinh doanh, trong khi ba tầng trên là không gian sinh hoạt. Thang máy được bố trí lùi về phía sau, nhường phần lớn diện tích cho những hoạt động tương tác, tạo nên các khoảng không rộng thoáng và dễ dàng thích ứng với nhiều mô hình vận hành.

Lấy tinh thần sáng tạo và kết nối làm trọng tâm, SOHO Social Club phù hợp với những mô hình kinh doanh như café, thương hiệu thời trang, studio, co-working space hay căn hộ dịch vụ. Khi không gian đủ cởi mở để đón dòng khách, đủ linh hoạt để thích ứng với nhiều hoạt động và đủ truyền cảm hứng để cộng đồng tự nhiên hình thành, thương hiệu cũng có thêm nền tảng để phát triển bền vững.

Tọa lạc tại khu đô thị chuẩn quốc tế tại trung tâm TP.HCM, SOHO được cộng hưởng bởi hệ tiện ích "all-in-one" của The Global City. Từ trung tâm thương mại quy mô 123.000m², kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, tổ hợp thể thao - giải trí City Park, trường King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh - một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới với gần 200 năm truyền thống học thuật, đến bệnh viện quốc tế và chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm, tất cả cùng kiến tạo một nhịp sống sôi động cho SOHO - nơi cuộc sống, giao thương và trải nghiệm không ngừng cộng hưởng.

Giá trị ấy sẽ tiếp tục được mở rộng khi The Global City dần hoàn thiện theo quy hoạch. Dự kiến, khu đô thị sẽ đón hơn 150.000 lượt người đến sinh sống, làm việc, học tập, giao thương và giải trí mỗi ngày. Cùng với đó, khoảng 40.000 cư dân từ hơn 20 tòa tháp căn hộ sẽ lần lượt hiện diện khi các phân khu cao tầng từng bước được bàn giao, dự kiến từ quý IV/2026, cùng hơn 20.400 nhân sự làm việc tại các tòa nhà văn phòng trong tương lai. Dòng người, cộng đồng cư dân và những trải nghiệm được bồi đắp mỗi ngày sẽ kiến tạo sức sống đô thị bền vững, trở thành nền tảng để SOHO phát triển như một khu phố giao thương sôi động và gia tăng giá trị theo thời gian.

Song hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu không gian kinh doanh và tận hưởng cuộc sống tại SOHO, Masterise Homes cùng đối tác chiến lược Techcombank mang đến giải pháp tài chính linh hoạt thông qua chương trình "Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững" với lãi suất đảm bảo 5%/năm trong 24 tháng, đến năm 2028; ân hạn nợ gốc 24 tháng; ân hạn lãi 6 tháng cùng quà tặng tri ân mùa Vu Lan trị giá 01 cây vàng. Chương trình áp dụng theo chính sách bán hàng hiện hành từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 30/09/2026.