Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ninh ‘chốt’ thời hạn 53 xã phải hoàn tất phương án xử lý nhà, đất

| | Bất động sản

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tây Ninh yêu cầu hoàn tất tiếp nhận, bàn giao, quản lý nhà đất trước 30/8, trong bối cảnh 53/65 đơn vị cấp xã chưa có phương án khai thác.

Ngày 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất được chuyển giao trước ngày 30/8. Người đứng đầu đơn vị chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, phương án sắp xếp đối với 3.387 cơ sở nhà, đất trên địa bàn đã được phê duyệt. Trong đó, 420 cơ sở thuộc diện chuyển giao và tỉnh đã ban hành quyết định chuyển giao 393 cơ sở.

Tây Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương tiếp nhận, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất được chuyển giao.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất này còn chậm. Đến nay, mới có 12/65 đơn vị cấp xã xây dựng phương án xử lý, khai thác; 53 đơn vị chưa hoàn thành.

Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác tài sản theo đúng quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 30/8.

Đối với những cơ sở đã có phương án xử lý và đủ điều kiện, thủ tục cần thiết, các đơn vị phải tổ chức thực hiện ngay, không để kéo dài.

Với những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản, giá cho thuê hoặc các vấn đề chuyên môn khác, địa phương phải xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, khai thác chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng từng cơ sở nhà, đất sau khi tiếp nhận. Không để xảy ra tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh, sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản hoặc lấn chiếm đất.

Đối với các cơ sở chưa đủ điều kiện khai thác, địa phương phải tổ chức bảo vệ, bảo quản thường xuyên, bảo đảm an toàn tài sản và cảnh quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, những trường hợp đã được giao nhiệm vụ, đủ điều kiện thực hiện nhưng chậm triển khai, không hoàn thành đúng thời hạn hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí, xuống cấp, mất mát tài sản, lấn chiếm đất đai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Nguyễn Tiến

Tiền Phong

Từ Khóa:
tây ninh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu công trình hầm - cầu vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, thiết kế ấn tượng với 2 cửa hầm tạo hình đóa sen khổng lồ giữa đại dương

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây siêu công trình hầm - cầu vượt biển đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, thiết kế ấn tượng với 2 cửa hầm tạo hình đóa sen khổng lồ giữa đại dương Nổi bật

Diễn biến mới tại tuyến cao tốc dài 136km, vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, đi qua nơi từng “sôi sục” vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên

Diễn biến mới tại tuyến cao tốc dài 136km, vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, đi qua nơi từng “sôi sục” vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên Nổi bật

Biệt thự có 80m2 lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia được bán theo Nghị định 61?

Biệt thự có 80m2 lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia được bán theo Nghị định 61?

18:57 , 25/08/2026
CĐT Mitsubishi Corporation công bố ưu đãi mùa Vu Lan cho khách hàng Monrei Saigon

CĐT Mitsubishi Corporation công bố ưu đãi mùa Vu Lan cho khách hàng Monrei Saigon

15:30 , 25/08/2026
Dấu ấn QLASSIC trong hành trình phát triển của SkyWorld

Dấu ấn QLASSIC trong hành trình phát triển của SkyWorld

15:30 , 25/08/2026
Siêu dự án gần 20.000 tỷ đồng lớn nhất Tây Nguyên của FLC đón tin vui

Siêu dự án gần 20.000 tỷ đồng lớn nhất Tây Nguyên của FLC đón tin vui

15:17 , 25/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên