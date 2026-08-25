Biệt thự có 80m2 lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia được bán theo Nghị định 61?

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đáng chú ý, thanh tra làm rõ thông tin cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội (trước đây thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) do Bảo tàng Lịch sử quốc gia quản lý, sử dụng bị cá nhân lấn chiếm khoảng 80m2 đất.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngôi nhà số 23 Tông Đản hiện đang được xây dựng 6 tầng kiên cố, được đặt tên là Rose Villa. Người dân tại khu tập thể kế bên ngôi nhà cho biết, căn nhà này đã hoàn thiện từ lâu, trải qua một quá trình dài xây dựng do bị đình chỉ thi công.

Cơ quan chức năng xác định ngôi biệt thự có diện tích hơn 300m2, trong đó có khoảng 80m2 lấn chiếm đất của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trao đổi với PV, một nguyên lãnh đạo phường Tràng Tiền (cũ) cho biết, ngôi nhà này trước đây thuộc đất sở hữu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó ngôi nhà được bán theo Nghị định 61 của Chính phủ (Nghị định của Chính phủ năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở). Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp phép xây dựng đầy đủ.

Theo kết luận, cơ sở nhà, đất số 23 và 25 Tông Đản có tổng diện tích khoảng 9.500m², thuộc khuôn viên Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Đến tháng 6/2026, bảo tàng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng việc lấn chiếm nhà, đất tại số 23 Tông Đản. Kết quả thanh tra cho thấy trước đây ngôi nhà số 23 Tông Đản được hai nguyên giám đốc bảo tàng sử dụng làm nhà ở trong quá trình công tác.

Dù đến năm 2007, bảo tàng đã nhận lại 80m2 đất này, thế nhưng đầu năm 2009 gia đình ông Đặng Quốc Thắng (con trai ông Đặng Xuân Thiều - nguyên giám đốc bảo tàng) đã tháo dỡ bức tường ngăn nhà với bảo tàng. Đến ngày 10/2/2009, UBND phường Tràng Tiền có thông báo yêu cầu khôi phục phần diện tích phụ và trả lại diện tích nhà, đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của bảo tàng.

Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2011, UBND quận Hoàn Kiếm lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Đặng Quốc Thắng và bà Đặng Thanh Trúc đối với thửa đất tại số 23 Tông Đản. Diện tích được cấp giấy chứng nhận là 304,3m². Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ xác định diện tích này bao gồm toàn bộ khoảng 80m² đất của bảo tàng được giao quản lý, sử dụng mà gia đình ông Thắng đã lấn chiếm.

Thanh tra Chính phủ xác định trách nhiệm để cá nhân lấn chiếm đất công, hủy hoại tài sản trên đất được giao quản lý, sử dụng thuộc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ năm 2011. Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc để cá nhân lấn chiếm đất công tại cơ sở nhà, đất số 23 Tông Đản.