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Vụ 80m2 đất Bảo tàng lịch sử bị lấn chiếm: Hà Nội nêu lý do nhà 23 Tông Đản thành sở hữu tư nhân

| | Bất động sản

Vụ 80m2 đất Bảo tàng lịch sử bị lấn chiếm: Hà Nội nêu lý do nhà 23 Tông Đản thành sở hữu tư nhân

Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, nhà 23 Tông Đản (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nhà được hỗ trợ theo chế độ chính sách. Đồng thời, toàn bộ các quy trình đo đạc, chứng nhận quyền sử dụng đất đều được thực hiện đúng, đảm bảo các quy định của pháp luật vào thời điểm đó.

Liên quan đến vụ 80m2 đất Bảo tàng lịch sử bị lấn chiếm, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, nhà 23 Tông Đản là nhà hỗ trợ theo chế độ chính sách. Đồng thời, toàn bộ các quy trình đều được thực hiện đúng, đảm bảo các quy định của pháp luật vào thời điểm đó.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trước năm 2010, có 2 lão thành cách mạng ở tại đây. Trong đó, cụ Đặng Xuân Thiều phía bên trong, cụ Phạm Văn Hảo sử dụng 24,5m2 bên ngoài.

Sau thời điểm này, cụ Phạm Văn Hảo đã được bố trí nhà ở nơi khác theo chế độ nhà cho lão thành cách mạng.

Nhà số 23 Tông Đản trên địa bàn phường Hoàn Kiếm

Năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết nhà ở cho cán bộ lão thành cách mạng. Trong đó, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội giải quyết nhà ở cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều (được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh) theo chế độ nhà đối với lão thành cách mạng.

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Trong trường hợp UBND thành phố Hà Nội không giải quyết được nhà ở cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều theo chế độ nhà đối với lão thành cách mạng, thì căn cứ kết quả rà soát và sắp xếp lại việc xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giao lại quyền sử dụng căn phòng 24,5m2 cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều sử dụng và đề nghị các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tạo điều kiện cho gia đình làm các thủ tục về quyền sử dụng đất và sở hữu nhà tại 23 Tông Đản, Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và ý kiến của Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận tiếp nhận phần diện tích trên tại nhà 23 Tông Đản để giải quyết thủ tục về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình cụ Đặng Xuân Thiều theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội liên hệ với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để làm thủ tục tiếp nhận phần diện tích tại nhà 23 Tông Đản và tổ chức việc quản lý theo quy định; Kiểm tra hồ sơ, làm thủ tục để giải quyết quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình cụ Thiều theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, các đơn vị liên quan đã đến đo đạc sơ đồ diện tích căn nhà đúng với thực trạng, có sự tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để làm các thủ tục mua bán, xác nhận quyền sử dụng nhà đất cho căn nhà nói trên.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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