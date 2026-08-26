Bất động sản nghỉ dưỡng ít nguồn cung mới, sản phẩm trên thị trường chủ yếu là hàng tồn kho

Theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng và phụ cận tháng 7 của DKRA, nguồn cung từ 11 dự án trên thị trường sơ cấp với 1.815 căn, tăng 0,4% so với tháng trước. Tuy nhiên chỉ có 69 căn được tiêu thụ, gấp 13,8 lần tháng trước, tỷ lệ tiêu thụ tương ứng đạt 4%.

Nguồn cung sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước, lượng sản phẩm tập trung phần lớn ở dự án thuộc phường Hải Vân, chiếm hơn 76% tỷ trọng cung của thị trường. Nguồn cung mới tiếp tục tình trạng khan hiếm khi chỉ đạt khoảng 1% trên tổng cung sơ cấp. Khả năng tiếp cận dòng vốn còn hạn chế, tiến độ triển khai dự án kéo dài, lượng booking không đạt như kỳ vọng đã khiến các chủ đầu tư thận trọng hơn trong kế hoạch ra hàng.

Sức cầu chung của thị trường duy trì ở mức thấp, lượng tiêu thụ chỉ đạt 4% trên tổng cung sơ cấp. Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư khi nền kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác,... qua đó đã hạn chế dòng vốn vào bất động sản, đồng thời khiến thanh khoản thị trường giảm mạnh trong thời gian qua.

Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với tháng trước, các chính sách bán hàng quen thuộc được duy trì áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Mặt bằng giá thứ cấp duy trì xu hướng giảm so với tháng trước, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy sức cầu và tâm lý đầu tư vẫn chịu nhiều tác động trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Về phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, thị trường sơ cấp có 9 dự án với nguồn cung 158 căn. Trong kỳ chỉ tiêu thụ được 1 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 0,6%.

Nguồn cung sơ cấp ghi nhận giảm nhẹ 1% so với tháng trước nhưng tăng 8% so với cùng kỳ. Thị trường vắng bóng nguồn cung mới hơn 2 tháng qua. Nguồn cung hiện hữu chủ yếu đến từ lượng hàng tồn kho tại các dự án đã mở bán trước đó. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp. Sức cầu chưa có sự cải thiện khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát.

Phường Điện Bàn Đông vẫn là khu vực dẫn đầu về nguồn cung, chiếm khoảng 80% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Trong khi đó, phường Ngũ Hành Sơn đóng góp toàn bộ lượng tiêu thụ trong tháng. Mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động so với tháng trước. Các chính sách hỗ trợ thanh khoản như chia sẻ lợi nhuận doanh thu, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất và ưu đãi theo tiến độ thanh toán tiếp tục được áp dụng rộng rãi nhằm kích cầu thị trường.

Thị trường được kỳ vọng từng bước cải thiện nhờ sự phục hồi của ngành du lịch và hoạt động hạ tầng. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất neo ở mức cao, cùng với hiệu quả khai thác chưa đạt kỳ vọng, vẫn là những yếu tố khiến thị trường chưa thể phục hồi trong ngắn hạn.

Về phân khúc nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng, thị trường sơ cấp ghi nhận 2 dự án với nguồn cung 36 căn (không biến động so với tháng 6/2026). Phân khúc này không ghi nhận tiêu thụ.

Nguồn cung sơ cấp trong kỳ không ghi nhận biến động so với tháng trước, nguồn cung chủ yếu đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án hiện hữu, thị trường tiếp tục thiếu vắng nguồn cung mới. Thị trường duy trì trạng thái trầm lắng khi không ghi nhận phát sinh giao dịch, phần lớn dự án tạm ngưng mở bán hoặc vướng mắc pháp lý khiến thanh khoản gặp khó.

Mặt bằng giá bán sơ cấp không ghi nhận biến động so với tháng trước. Những vướng mắc về pháp lý, tiến độ triển khai đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, khiến phân khúc này thời gian qua trầm lắng và gần như rơi vào chu kỳ "ngủ đông" kéo dài.

Về phân khúc condotel, ghi nhận 8 dự án sơ cấp với nguồn cung 1.247 căn. Lượng tiêu thụ đạt 9 căn, tương đương tỷ lệ 1%.

Nguồn cung sơ cấp trong kỳ ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 1% so với tháng trước. Trong đó, hơn 99% nguồn cung đến từ lượng hàng tồn kho của các dự án đã mở bán trước đó, trong khi nguồn cung mới vẫn còn khiêm tốn. Thanh khoản thị trường ở mức rất thấp so với giai đoạn hoàng kim 2019. Lượng tiêu thụ tập trung cục bộ ở dự án được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính mạnh và được quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế 5 sao.

Phường An Hải tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm khoảng 57% tổng nguồn cung sơ cấp và 100% lượng tiêu thụ phát sinh trong kỳ. Mặt bằng giá sơ cấp không ghi nhận biến động so với tháng trước. Các chính sách cam kết/chia sẻ lợi nhuận doanh thu, hỗ trợ lãi suất,... vẫn tiếp tục được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản.

Dù ngành du lịch có sự khởi sắc nhưng việc nhiều dự án chưa hoàn thiện pháp lý, tiến độ thi công không đảm bảo do thiếu vốn cùng với sự khó khăn trong thanh khoản khiến thị trường tiếp tục trầm lắng kéo dài và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn.