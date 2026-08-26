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Chi phí xây nhà mái Nhật 4 phòng ngủ 180m² bao nhiêu?

| | Bất động sản

Nhà mái Nhật 4 phòng ngủ 180m² có không gian rộng rãi, vậy chi phí xây dựng mẫu nhà này khoảng bao nhiêu?

Nhà mái Nhật nổi bật với hệ mái có độ dốc vừa phải, các lớp mái mở rộng và hình khối tương đối cân bằng. So với mái Thái, mái Nhật thường có độ dốc thấp hơn, tạo cảm giác mềm mại và hiện đại.

Với diện tích 180m², mặt bằng có thể bố trí 4 phòng ngủ, phòng khách, bếp - phòng ăn, phòng thờ và các khu vực phụ trợ. Thiết kế này phù hợp với gia đình đông người cần không gian sinh hoạt riêng tư.

Chi phí xây nhà mái Nhật 4 phòng ngủ 180m² bao nhiêu?

Công thức tính chi phí xây nhà thường áp dụng là:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng quy đổi × Đơn giá xây dựng/m²

Trong đó, tổng diện tích xây dựng gồm diện tích sàn, phần móng và mái theo hệ số quy đổi. Thông thường, móng băng được tính khoảng 50% diện tích sàn; móng cọc tính trong khoảng 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật thường tính khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 1 tầng. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà mái Nhật xây trên khu đất 180m², sử dụng móng băng, quy mô 1 tầng, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 180 x 100% = 180m²

Diện tích móng: 180 x 50% = 90m²

Diện tích mái Nhật: 180 x 60% = 108m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi tính chi phí: 378m²

Hiện nay, trên thị trường, đơn giá xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện khoảng 3,2 - 4,5 triệu đồng/m²; đơn giá xây nhà trọn gói khoảng 5 - 9 triệu đồng/m², tùy theo vật liệu, thiết kế và khu vực.

Nếu tính theo đơn giá xây phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 180m² ước tính:

378m² X 4 triệu đồng/m² = 1,512 tỷ đồng

Với đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng mái Nhật 180m² ước tính:

378m² X 7 triệu đồng/m² = 2,646 tỷ đồng

Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức chi phí tham khảo, chi phí thực tế có thể chênh lệch đáng kể tùy điều kiện thi công. Bên cạnh đó, vật liệu hoàn thiện cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tổng mức đầu tư. Gạch lát, thiết bị vệ sinh, cửa, sơn, đèn chiếu sáng hay hệ thống điện nước ở phân khúc cao cấp sẽ khiến ngân sách tăng đáng kể.

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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