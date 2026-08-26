Cận cảnh căn hộ nhà ở xã hội HUD với giải pháp hoàn thiện nội thất từ TAPUHO

Thay vì chỉ cung cấp từng sản phẩm riêng lẻ, giải pháp được định hướng theo mô hình hoàn thiện đồng bộ căn hộ, giúp rút ngắn các công đoạn sau bàn giao và hướng tới mục tiêu người dân có thể nhanh chóng đưa căn nhà vào sử dụng.

Với hơn 35 năm phát triển, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị – HUD đã cung cấp trên 8,5 triệu m² sàn nhà ở và triển khai 25 khu đô thị mới trên cả nước.

Riêng lĩnh vực nhà ở xã hội, HUD đã hoàn thành gần 300.000 m² sàn, tương đương khoảng 3.500 căn hộ. Trong giai đoạn 2025–2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 16.800 căn nhà ở xã hội, tương đương 1,5 triệu m² sàn.

Song song với việc gia tăng nguồn cung, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng thêm căn hộ mà còn là làm thế nào để quá trình hoàn thiện sau bàn giao trở nên thuận tiện, kiểm soát được chi phí và phù hợp với nhu cầu ở thực.

Trong quá trình này, TAPUHO tham gia cung cấp và triển khai các giải pháp hoàn thiện tại một số dự án do HUD đầu tư, trong đó có HUD Đồng Văn, Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ và HUD Mê Linh Central.

Tại Đồng Văn, hai tòa A1 và A2 cung cấp 282 căn hộ. Khu nhà ở An Sinh thuộc Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ có 978 căn, trong khi Violeta Garden và Lotusa Garden tại HUD Mê Linh Central cung cấp thêm 480 căn hộ.

Đây đều là những dự án hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, khiến các yếu tố như công năng, chi phí hoàn thiện và khả năng đưa căn hộ vào sử dụng nhanh chóng trở nên đặc biệt quan trọng.

TAPUHO hướng tới giải pháp hoàn thiện căn hộ để người dân sớm ổn định cuộc sống

Trên thực tế, sau khi nhận bàn giao, nhiều gia đình vẫn phải tiếp tục dành thêm thời gian và chi phí để hoàn thiện hàng loạt hạng mục như tủ hệ tủ trong gia đình, thiết bị vệ sinh hay các thiết bị gia dụng thiết yếu. Nếu từng hạng mục được thực hiện riêng lẻ, người mua phải làm việc với nhiều đơn vị khác nhau, đồng thời dễ phát sinh thêm chi phí do thiết kế, kích thước hoặc tiến độ thi công không đồng bộ.

Từ nhu cầu đó, TAPUHO phát triển giải pháp theo hướng hoàn thiện tổng thể căn hộ, thay vì chỉ cung cấp một sản phẩm riêng lẻ.

Tại khu vực bếp, TAPUHO triển khai từ tư vấn, thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công hệ tủ đến lắp đặt các thiết bị như bếp điện từ, máy hút mùi, chậu rửa, vòi rửa và các thiết bị phục vụ nấu nướng. Hệ tủ bếp có chiều dài phổ biến khoảng 2–2,5 m, được tính toán theo mặt bằng thực tế để tận dụng tốt diện tích và phù hợp với những căn hộ có quy mô khoảng 40–70 m².

Giải pháp này đồng thời mở rộng sang khu vực phòng tắm và vệ sinh, với các hạng mục thiết bị được lựa chọn, thi công và lắp đặt trong cùng một quy trình. Nhờ đó, các không gian thiết yếu của căn hộ được tính toán đồng bộ ngay từ đầu, hạn chế việc người mua phải tự tìm từng nhà cung cấp hoặc sửa chữa, điều chỉnh sau khi nhận nhà.

Mục tiêu của mô hình này là rút ngắn khoảng cách từ "nhận căn hộ" đến "chuyển vào ở". Thay vì tiếp tục trải qua nhiều công đoạn hoàn thiện sau bàn giao, người dân có thể tiếp nhận một không gian đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ về công năng, từ bếp đến khu vệ sinh, để sớm sắp xếp đồ đạc và ổn định cuộc sống.

Từ giải pháp dự án đến hệ sinh thái phục vụ không gian sống

Ngoài các hạng mục được triển khai trong dự án, TAPUHO hiện phát triển nhiều nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Trong không gian bếp, danh mục gồm máy nấu ăn đa năng, máy ép chậm, máy xay nấu sữa hạt, nồi chiên không dầu, bếp từ, nồi chảo và các thiết bị chế biến thực phẩm.

Ở khu vực phòng tắm và vệ sinh, thương hiệu phát triển các nhóm chậu rửa, vòi nước và thiết bị vệ sinh, tạo điều kiện để mở rộng từ cung cấp sản phẩm đơn lẻ sang các gói giải pháp theo từng không gian.

Việc kết hợp năng lực thi công với danh mục sản phẩm giúp TAPUHO hướng tới một mô hình rộng hơn: cung cấp giải pháp hoàn thiện căn hộ theo nhu cầu thực tế, từ căn bếp, phòng tắm đến các thiết bị gia dụng thiết yếu.

Trong bối cảnh hàng chục nghìn căn nhà ở xã hội dự kiến tiếp tục được phát triển, nhu cầu về những giải pháp có chi phí phù hợp, thi công đồng bộ và giúp căn hộ sớm đi vào sử dụng được dự báo sẽ ngày càng rõ nét.

Sự hợp tác giữa HUD và TAPUHO vì vậy không chỉ dừng lại ở việc bán một căn hộ, mà hướng tới một bài toán lớn hơn: hoàn thiện căn hộ để người dân có thể nhanh chóng biến một căn nhà mới nhận bàn giao thành một không gian sống thực sự.