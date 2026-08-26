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Hà Nội tìm nhà đầu tư Khu dân cư nông thôn Cao Viên gần 1.400 tỷ đồng

| | Bất động sản

UBND xã Bình Minh vừa có thông báo mời thầu dự án đầu tư Xây dựng khu dân cư nông thôn Cao Viên, tổng vốn đầu tư khoảng gần 1.400 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử UBND TP.Hà Nội đăng tải, UBND xã Bình Minh có Văn bản số 2162/UBND-QLDA thông báo mời thầu dự án đầu tư Xây dựng khu dân cư nông thôn Cao Viên.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn Cao Viên.

Dự án có tổng diện tích đất khoảng 12,62 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.387 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án gần 1.211 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 176 tỷ đồng. Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo thang điểm 1.000, trong đó: Điểm năng lực: 250 điểm; Điểm phương án đầu tư kinh doanh: 250 điểm; Điểm hiệu quả sử dụng đất: 500 điểm.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn để thực hiện dự án; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,... Tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước là 1,798%.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, người mua nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án trong vòng 3 năm kể từ ngày được UBND TP ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được đầu tư nhằm hình thành quỹ nhà ở và các công trình xây dựng khác để bán, cho thuê, cho thuê mua, góp phần làm tăng thêm quỹ nhà ở trên địa bàn và giải quyết nhu cầu về nhà ở của người dân.

Bên cạnh đó, dự án góp phần hiện thực hóa các quy hoạch kế hoạch phát triển, khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý; mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ việc thu tiền sử dụng đất và thuế, phí từ quá trình hoạt động của dự án; tạo động lực phát triển cho xã Bình Minh nói riêng và TP.Hà Nội nói chung.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

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