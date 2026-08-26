Thành phố đáng sống nhất Việt Nam khởi công 2 dự án giao thông, chống ngập gần 4.300 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Cụm nút giao Hòa Xuân.

Theo Cổng thông tin TP Đà Nẵng, sáng 25/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức khởi công Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng thành phố Đà Nẵng.

Hai dự án có tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng, tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, thoát lũ, kết nối hạ tầng và tăng khả năng thích ứng với thiên tai tại Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Trong đó, Cụm nút giao Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025-2029. Dự án gồm nút giao khác mức, hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám và Thăng Long, mở rộng đường Lê Thanh Nghị, xây thêm một cầu mới song song cầu Hòa Xuân hiện hữu cùng hệ thống đường gom và hạ tầng kỹ thuật.

Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam thành phố, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị hai bên sông Cẩm Lệ.

Trong khi đó, Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có tổng mức đầu tư hơn 2.722 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ Ngân hàng Thế giới khoảng 1.838 tỷ đồng.

Dự án gồm nạo vét khoảng 60 km sông Trường Giang từ Cửa Đại đến Cửa Lở, xây dựng tổ hợp công trình thoát lũ khu vực Tam Kỳ, 6 cầu mới qua sông Trường Giang và một cầu dân sinh hoàn trả.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng nâng khả năng tiêu thoát lũ, giảm ngập tại Tam Kỳ, cải thiện giao thông đường thủy và tăng kết nối khu vực phía Nam thành phố. Cùng với sông Hàn và sông Cổ Cò, sông Trường Giang được kỳ vọng hình thành hành lang đường thủy nội địa từ Cửa Hàn đến Cửa Lở, mở thêm dư địa phát triển du lịch và giao thương.

Tại lễ khởi công, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ban, ngành và địa phương kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Thành phố cũng yêu cầu chủ động tháo gỡ vướng mắc, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài trong quá trình triển khai.