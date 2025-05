Tháo gỡ điểm nghẽn ở các dự án quan trọng

Ngày 29-5, có mặt tại nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của TP HCM như nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy, đường Lương Định Của…, phóng viên ghi nhận đa số chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng thi công.

Cầm chừng bất đắc dĩ

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của khởi công từ tháng 4-2015, được kỳ vọng khơi thông cửa ngõ phía Đông TP HCM, kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thế nhưng, dự án chưa thể hoàn thiện khi đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng chỉ mới thông xe giai đoạn 1. Trong khi đó, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú "án binh bất động", dù từng được kỳ vọng thông xe cách đây 1 tháng.

Tiến độ dự án vì thế ảnh hưởng trực tiếp quá trình hoàn chỉnh nút giao An Phú.

Nút giao An Phú đang chờ tín hiệu tích cực từ dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của. Ảnh: NGỌC QUÝ

Công trình giao thông lớn khác ở khu Đông TP HCM là nút giao Mỹ Thủy cũng đang gây băn khoăn về tiến độ. Dù đã khởi công giai đoạn 3 (giai đoạn cuối) và đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 4-2026 nhưng tín hiệu này khá mờ nhạt.

Gần đó, đường Vành đai 2 (đoạn 3) dài 2,7 km kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 khởi công từ năm 2017 thì đến nay không có nhiều dấu hiệu tiến triển.

Công trường im ắng, nhiều hạng mục hoen gỉ, cỏ mọc um tùm và người dân tận dụng làm lối đi tắt hoặc chăn thả gia súc. Hai đoạn còn lại của đường Vành đai 2 cũng đang trong giai đoạn chờ đợi mặt bằng để khép kín toàn tuyến dài 64 km.

Ở phía Tây Bắc TP HCM, dự án nâng cấp, mở rộng đường Phạm Văn Bạch sau 20 năm vẫn dang dở khiến khung cảnh nhếch nhác, giao thông lâm vào tình cảnh ách tắc. Nhìn con đường đoạn rộng, đoạn hẹp, nhiều người lưu thông bày tỏ sự sốt ruột.

"Đây là trục giao thông quan trọng tiếp giáp sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu đường này thông suốt sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Cộng Hòa, Trường Chinh và Quang Trung" - chị Trần Ngọc Minh, người có lộ trình đi làm qua đây, nhận xét và bày tỏ mong muốn cảnh trên sớm chấm dứt.

Đường Phạm Văn Bạch được hy vọng sớm chấm dứt tình trạng nâng cấp dang dở. Ảnh: NGỌC QUÝ

Nỗ lực, linh hoạt

Liên quan tiến độ các dự án nêu trên, trao đổi với phóng viên, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông), cho biết chủ đầu tư, các địa phương cùng sở, ngành liên quan đều đang nỗ lực giải quyết vướng mắc về mặt bằng.

Cụ thể, với dự án nút giao Mỹ Thủy, TP Thủ Đức đã bàn giao mặt bằng 145/195 trường hợp, 50 trường hợp còn lại sẽ cố gắng xong trước ngày 30-6-2025. Cũng theo ông Phúc, tỉ lệ bàn giao mặt bằng trên 70% nhưng mang tính "da báo", không liền mạch và chủ đầu tư linh hoạt bằng cách tranh thủ thi công những đoạn mặt bằng thông suốt, như đang thi công gói thầu cầu vượt thép giữa tuyến, dự kiến cuối năm 2025 sẽ thông xe.

Với dự án mở rộng đường Lương Định Của, vấn đề mặt bằng lớn nhất là gần nút giao An Phú và hiện một bên đường đã thi công xong. Bên còn lại từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú cần giải phóng khoảng 22.000 m2 thuộc khu dân cư An Phú.

Nhà đầu tư đã làm lại phương án thu hồi mặt bằng 22.000 m2 khu đất trên và trình các cơ quan liên quan.

"Tại cuộc họp gần đây, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính trong vòng 1 tháng có phương án thu hồi mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư thi công. Nếu có mặt bằng, chúng tôi sẽ hoàn tất hạng mục cầu vượt cũng như đoạn Lương Định Của trong thời gian sớm nhất" - ông Phúc cho hay.

Sẵn sàng khi đủ điều kiện

Về vướng mắc của đường Vành đai 2, Giám đốc Ban Giao thông thông tin chủ yếu là thủ tục thanh toán hợp đồng BT với nhà đầu tư Văn Phú Bắc Ái đã thực hiện dang dở đoạn 3. Riêng đoạn 1 và 2, chính quyền TP Thủ Đức đang tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng để tháng 8-2025 bàn giao cho chủ đầu tư.

"UBND TP HCM đã giao các sở, ngành liên quan đưa ra phương án tháo gỡ hợp đồng BT với nhà đầu tư trong năm nay để tái khởi động đoạn 3, hoàn thành đồng bộ với đoạn 1 và 2" - ông Phúc thông tin.

Nói về dự án mở rộng đường Phạm Văn Bạch, ông Phúc cho hay công trình đi qua 2 thập kỷ này vướng 13 hộ còn khiếu nại về ranh tuyến và các sở liên quan đang xem xét. Ngoài ra, còn 97 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng do chưa đồng thuận giá bồi thường.

Dự án này trước đây thực hiện theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Để có thể khởi động lại dự án và tiến tới hoàn tất, Ban Giao thông đã đề xuất UBND quận Tân Bình tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng trong năm nay. "Địa phương đang có kế hoạch vận động. Nếu có mặt bằng, chúng tôi khởi công vào đầu năm 2026" - ông Phúc quả quyết.