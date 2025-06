Ca sĩ tomby cá tính Vicky Nhung xúc động khi được khán giả tặng "hoa chả mực"

Vicky Nhung, tên thật là Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1987 tại Hải Phòng, là một nữ ca sĩ được biết đến sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt (The Voice) 2015. Cô được yêu thích bởi phong cách tomboy cá tính và giọng hát nội lực. Sau The Voice, Vicky Nhung tiếp tục phát triển sự nghiệp với những bản mashup được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Cô cũng giành giải quán quân tại Nhạc hội song ca năm 2018.

Tối 28/6, trên sân khấu Love in the Bay by Ambassador Cruise khán giả đã có một đêm khó quên cùng Vicky Nhung tại minishow “Đợi một người”. Với chất giọng truyền cảm cùng những bản tình ca gắn liền với cảm xúc, Vicky Nhung đã đưa khán giả qua một hành trình âm nhạc nhiều tầng bậc từ hoài niệm, day dứt đến thăng hoa, rực rỡ.

Mở màn bằng những bản tình ca lãng mạn như Tình như lá bay xa, Tình nhạt phai, Vicky chia sẻ đây là lần đầu tiên, cô mang những bản phối quen thuộc đến sân khấu ngoài trời – nơi cảm xúc như được cộng hưởng với trời nước và ánh sáng tuyệt đẹp. Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất là ca khúc Hoa bằng lăng - bài hát lần đầu tiên được thể hiện và chưa từng được đăng tải trên bất kỳ nền tảng số nào.

Vicky Nhung tự nhận xét mình là một người rất lãng mạn, và chính sự lãng mạn đấy giúp Vicky truyền tải hết vào trong những sáng tác của mình hay hát lại những bài hát xưa. Với nữ ca sĩ, mỗi bài hát là một câu chuyện để khán giả có thể cảm nhận câu chuyện một cách sâu sắc hơn.

Ở ca khúc Quên rồi khổ đau năm ấy, Vicky hài hước chia sẻ về “sự vô lý đầy lãng mạn” trong lời bài hát: “đun sôi cả đại dương để pha một tách trà cho người mình yêu, nhưng rồi người ấy lại bỏ tách trà đó đi”. Chính sự đồng cảm, chân thành và chút tinh nghịch ấy khiến phần trình diễn của cô gần gũi, khiến khán giả không ngừng bật cười.

Bên cạnh những bản ballad quen thuộc như Một thuở yêu người, Chiếc khăn gió ấm, Vicky Nhung đề nghị khán giả cùng hát chay đoạn điệp khúc mà không cần ban nhạc, đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời của nghệ sĩ và công chúng.

Trong minishow “Đợi một người”, Vicky Nhung cũng đã bật mí về kế hoạch tới đây của bản thân: “Trước đây Vicky thường cho ra mắt những bài hát mình tự sáng tác, thời gian sắp tới, Vicky sẽ có không ra những ca khúc lẻ nữa mà sẽ ra mắt một EP”.

Ở phần cuối chương trình, Vicky “nhả vía” với mashup Thèm yêu – Nhớ về em bằng cách xuống sân khấu, nắm tay từng khán giả chưa có người yêu để “gửi vía yêu thương”. Nữ ca sĩ còn vui vẻ đùa: “Ai được nắm tay tối nay, về là có người yêu nhé! Hát dưới trời đêm, năng lượng sẽ mạnh hơn. Để Vicky bay đến với tất cả những ai còn đang chờ đợi tình yêu.”

Khán giả tặng Vicky Nhung bó hoa kết từ đặc sản chả mực Hạ Long

Khác với các sân khấu truyền thống, không chỉ hoa tươi mà ngay cả đặc sản “bánh cuốn chả mực” cũng được khán giả mang đến tặng Vicky như một lời chào mừng nồng nhiệt. Không khí đêm diễn được khép lại bằng ca khúc Hãy sống với tuổi trẻ, trong khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên vịnh biển – nơi nghệ sĩ và công chúng cùng hòa giọng, cùng ghi lại những bức hình đẹp nhất của mùa hè 2025.