Tạt đầu, chèn ép cùng lúc 2 xe tải trên cao tốc, tài xế xe 7 chỗ bị khởi tố

Ngày 29-6, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn T.T. (39 tuổi, quê tại Phú Thọ) về tội gây rối trật tự công cộng. T. được cho tại ngoại nhưng cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú.



Camera giám sát ghi lại thời điểm xe ô tô chèn ép 2 xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnhgif

Đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết khoảng 18 giờ 20 ngày 25-6, qua hệ thống camera giám sát, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, thuộc Cục CSGT) phát hiện ô tô 7 chỗ mang BKS 30G-420.xx và 2 xe tải mang BKS 30K-95.xx, 29H-320.xx có dấu hiệu chèn ép nhau tại Km25+040 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai về Hà Nội, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thông tin được chuyển tới tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi 2 phương tiện đến trạm thu phí, CSGT đã dừng các phương tiện để kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, anh T.T. là người lái xe ô tô 7 chỗ, còn anh Nguyễn V.C. (38 tuổi, trú Hà Nội) là người lái xe tải mang BKS 29H-320.xx.

Các tài xế liên quan cho biết, 2 ô tô tải trên lấy sắt vụn tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Á do anh T.T. làm chủ. Sau khi lấy hàng, nhân viên công ty đã yêu cầu các xe dừng lại kiểm tra để xác định khối lượng nhưng 2 xe tải bỏ chạy.

Sau đó, anh T.T. điện báo Công an xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), đồng thời lái xe ô tô 7 chỗ để đuổi theo. Khi đến Km25 cao tốc Nội Bài - Lào cai thì thấy 2 xe tải nên đã điều khiển xe 7 chỗ vượt lên trước yêu cầu 2 tài xế xe tải quay lại để làm việc.