Hà Nội khánh thành đường Vành đai 1, khởi công đường quanh hồ Tây dịp Quốc khánh

Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội vừa thông tin danh mục các công trình dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9. Có 16 công trình, dự án, gồm 11 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án khởi công.

Trong số 11 công trình dự kiến khánh thành, thông xe kỹ thuật, có Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và nhóm 10 dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước, chống úng ngập. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng Thủ đô, trong đó Hoàng Cầu - Voi Phục là đoạn cuối của dự án Vành đai 1.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Nhóm 10 dự án khẩn cấp có tổng mức đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng, tập trung vào các lưu vực và khu vực thường xuyên xảy ra ngập như Tô Lịch - Tả Nhuệ, Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, Võ Chí Công, trong đó có các hồ điều hòa Phú Đô, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2 và hồ Đồng Bông 2.

Việc đồng loạt đưa các hạng mục chính vào vận hành được kỳ vọng tăng năng lực trữ, tiêu thoát nước, giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực, nhất là trong những trận mưa có cường độ lớn.

Ngoài ra, dịp này Hà Nội dự kiến khởi công 5 dự án lớn. Lĩnh vực giao thông đường bộ có Dự án thành phần 2 - đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là công trình góp phần từng bước hoàn chỉnh Vành đai 3,5, tăng khả năng kết nối giữa các khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam thành phố.

Đặc biệt, danh mục lần này có hai dự án đường sắt quốc gia. Một là tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, gắn với xây dựng mới ga Thường Tín và Trung tâm điều hành vận tải đường sắt quốc gia. Tuyến có chiều dài khoảng 26,5 km, là một phần quan trọng trong quá trình tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam Hà Nội.

Dự án thứ hai là đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn, phần nằm trên địa bàn Hà Nội. Tuyến này kết nối đầu mối Ngọc Hồi với mạng đường sắt phía Đông và phía Bắc, tạo điều kiện từng bước đưa các chức năng của đường sắt quốc gia ra khỏi khu vực nội đô.

Hai dự án còn lại là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven Hồ Tây theo phương thức PPP, hợp đồng BT và Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng.

Dự án Hồ Tây dự kiến được lựa chọn làm điểm chính của lễ khởi công, khánh thành trong dịp này.