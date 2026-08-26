Dự án gần 3.000 tỷ đồng của ông lớn vàng miếng DOJI tại thành phố nhỏ nhất Việt Nam có diễn biến mới

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa ban hành Văn bản số 8850/SXD-QLN, thông báo 270 căn nhà ở thương mại thấp tầng hình thành trong tương lai tại Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại phường Thủy Nguyên, đủ điều kiện đưa vào kinh doanh đợt 1.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon làm chủ đầu tư tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp và tình hình thi công thực tế, Sở Xây dựng xác định 270 căn nhà thuộc đợt 1 đáp ứng các điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định.

Danh mục sản phẩm gồm nhà liền kề kết hợp thương mại, nhà liền kề và biệt thự. Theo Sở Xây dựng, các sản phẩm này đáp ứng điều kiện đối với nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, trong đó gồm các yêu cầu về khởi công xây dựng, quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hồ sơ nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật và công khai thông tin dự án.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; đồng thời phải bảo đảm các căn nhà đáp ứng đầy đủ điều kiện trước khi bán, cho thuê mua. Việc ký kết hợp đồng, huy động vốn, bảo lãnh nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan cũng phải thực hiện theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 5/12/2023, UBND TP Hải Phòng công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Dragon. Giá trúng đấu giá lên tới 1.205 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 276 lô liền kề kết hợp thương mại, cao tối đa 5 tầng; 92 lô liền kề; 116 lô biệt thự và một tòa chung cư nhà ở xã hội với 252 căn. Dự án cũng có công trình thương mại, dịch vụ cao tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng 80%.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.845 tỷ đồng. Theo kế hoạch, chủ đầu tư dự kiến hoàn tất thủ tục pháp lý và chuẩn bị xây dựng trong quý III/2025, thi công từ quý IV/2025 đến quý IV/2030 và đưa dự án vào vận hành từ quý I/2031.

Về chủ đầu tư là Bất động sản Dragon, doanh nghiệp này được thành lập ngày 25/11/2023, có trụ sở tại TP Hải Phòng, với vốn điều lệ ban đầu là 1.650 tỷ đồng. Thời điểm đó, cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI Land (nắm 66%). DOJI Land được thành lập để triển khai các dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng...