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Nhà ở xã hội cách nơi làm việc 70 km, có được mua căn thứ hai?

| | Bất động sản

Bà Nguyễn Thu Anh là viên chức. Trước thời điểm sáp nhập tỉnh, bà đã mua và được cấp Giấy chứng nhận 01 căn hộ nhà ở xã hội tại tỉnh Hòa Bình (cũ). Hiện nay, bà công tác tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng cách từ căn hộ nhà ở xã hội đã sở hữu đến cơ quan nơi bà Thu Anh làm việc khoảng 70 km theo tuyến đường bộ. Tổng thu nhập của vợ chồng bà hiện khoảng 35 triệu đồng/tháng.

Bà Thu Anh hỏi, bà có đủ điều kiện để tiếp tục được mua 01 căn nhà ở xã hội tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2014 quy định:

"Điều 78. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện về nhà ở: đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu; trường hợp thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 45 của Luật này thì phải không đang ở nhà ở công vụ. Chính phủ quy định chi tiết điểm này;".

Tại khoản 6 Điều 88 Luật Nhà ở năm 2023 quy định:

"Điều 88. Nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội

… 6. Mỗi đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này chỉ được mua hoặc thuê mua 01 căn nhà ở xã hội. Đối tượng quy định tại khoản 7 Điều 76 của Luật này chỉ được mua hoặc thuê mua 01 căn nhà ở xã hội hoặc 01 căn nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân".

(3) Tại Điều 9 Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29/5/2025 của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội quy định:

"Điều 9. Điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

… 2. Trường hợp đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở có địa điểm làm việc cách xa nơi ở của mình thì điều kiện về nhà ở để được mua, thuê mua nhà ở xã hội là chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội".

Như vậy, trường hợp bà đã mua và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 01 căn hộ nhà ở xã hội thì không được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội nữa.

Đề nghị bà nghiên cứu quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của mình để thực hiện.


Theo PV

Chinhphu.vn

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