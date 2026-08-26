Đúng 1 tuần nữa sẽ khởi công dự án hơn 111.000 tỷ đồng, quy mô 600ha do Vinhomes đề xuất đầu tư ngay tại Hà Nội

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa thông tin danh mục 16 công trình, dự án dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9, gồm 11 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án khởi công.

Đáng chú ý, trong nhóm dự án khởi công có Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Trước đó, giữa tháng 7, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha để phát triển kinh tế - xã hội. Trong danh mục này, Hà Nội dự kiến thu hồi 271,8 ha đất tại xã Bình Minh để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu. Công ty Cổ phần Vinhomes là đơn vị đăng ký thực hiện dự án.

Vinhomes đã tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và gửi Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố thẩm định. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Doanh nghiệp cũng đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Tài chính đã đề nghị nhà đầu tư rà soát hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đến đầu tháng 8, Sở Tài chính Hà Nội công bố thông tin sơ bộ về Dự án Khu đô thị tập trung phục vụ đa mục tiêu tại xã Bình Minh, Tam Hưng.

Theo đó, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 601,4 ha. Các hạng mục dự kiến gồm nhà ở tái định cư, chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trường học, chợ.

Dự án cũng được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, viễn thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng. Hình thức đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Hà Nội.

Theo thông tin sơ bộ, dự án dự kiến được triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2030.