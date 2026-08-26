Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng 1 tuần nữa sẽ khởi công dự án hơn 111.000 tỷ đồng, quy mô 600ha do Vinhomes đề xuất đầu tư ngay tại Hà Nội

| | Bất động sản

Đúng 1 tuần nữa sẽ khởi công dự án hơn 111.000 tỷ đồng, quy mô 600ha do Vinhomes đề xuất đầu tư ngay tại Hà Nội

Vinhomes là đơn vị đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng rộng khoảng 601ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 111.000 tỷ đồng tại Hà Nội.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa thông tin danh mục 16 công trình, dự án dự kiến triển khai trong dịp Quốc khánh 2/9, gồm 11 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật và 5 dự án khởi công.

Đáng chú ý, trong nhóm dự án khởi công có Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng.

Trước đó, giữa tháng 7, theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, thành phố dự kiến bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha để phát triển kinh tế - xã hội. Trong danh mục này, Hà Nội dự kiến thu hồi 271,8 ha đất tại xã Bình Minh để thực hiện dự án khu đô thị đa mục tiêu. Công ty Cổ phần Vinhomes là đơn vị đăng ký thực hiện dự án.

Vinhomes đã tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và gửi Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị và nông thôn thành phố thẩm định. Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Doanh nghiệp cũng đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Sở Tài chính đã đề nghị nhà đầu tư rà soát hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đến đầu tháng 8, Sở Tài chính Hà Nội công bố thông tin sơ bộ về Dự án Khu đô thị tập trung phục vụ đa mục tiêu tại xã Bình Minh, Tam Hưng.

Theo đó, dự án có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 601,4 ha. Các hạng mục dự kiến gồm nhà ở tái định cư, chung cư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cùng hệ thống hạ tầng xã hội như y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trường học, chợ.

Dự án cũng được quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, viễn thông, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 111.137 tỷ đồng. Hình thức đầu tư được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Thủ đô 2026 và Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND TP Hà Nội.

Theo thông tin sơ bộ, dự án dự kiến được triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2030.

Thế Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước

Sunshine Group – Dấu ấn doanh nghiệp tư nhân trong đóng góp ngân sách Nhà nước Nổi bật

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam khởi công 2 dự án giao thông, chống ngập gần 4.300 tỷ đồng

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam khởi công 2 dự án giao thông, chống ngập gần 4.300 tỷ đồng Nổi bật

Nhà ở xã hội cách nơi làm việc 70 km, có được mua căn thứ hai?

Nhà ở xã hội cách nơi làm việc 70 km, có được mua căn thứ hai?

11:24 , 26/08/2026
Việt Nam đang nghiên cứu quy hoạch khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế hơn 2.900 ha, đề xuất xây 3 cầu cảnh quan dài gần 600m tại hồ Tuyền Lâm

Việt Nam đang nghiên cứu quy hoạch khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế hơn 2.900 ha, đề xuất xây 3 cầu cảnh quan dài gần 600m tại hồ Tuyền Lâm

11:20 , 26/08/2026
Hà Nội khánh thành đường Vành đai 1, khởi công đường quanh hồ Tây dịp Quốc khánh

Hà Nội khánh thành đường Vành đai 1, khởi công đường quanh hồ Tây dịp Quốc khánh

11:01 , 26/08/2026
TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị

TPHCM triển khai Luật Phát triển đô thị

11:00 , 26/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên